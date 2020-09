Rozhodnuto, extraliga za týden odstartuje. Ve hře je více scénářů vývoje

Zápasy play off, které nebude možné kvůli karanténním opatřením sehrát vůbec, budou kontumovány s tím, že pokud by se opatření týkala obou mužstev, může být série rozhodnutím sportovně-technické komise ČSLH zkrácena. V případě, že by play off nemohlo být dohráno vůbec, nárok na titul Mistr České republiky získá mužstvo, které dosáhlo nejlepšího umístění v základní části a ke dni ukončení soutěže nebylo vyřazeno z play off.