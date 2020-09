Kohouti začnou sezonu bez zraněných opor Klimka a Strapáče

Bez zkušených útočníků z první „lajny" Lukáše Klimka a Petra Strapáče vstoupí do nové extraligové sezony hokejisté Olomouce. Na ambicích jim to však neubírá. Chtějí minimálně zopakovat sedmé místo po základní části a v play-off se pak dostat co nejdále.