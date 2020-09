Boleslav snížila rozpočet, přesto netají ambice. Věřím, že tým sílu má, tvrdí Nedorost

S napětím vyhlížejí páteční extraligový start. Hokejisté Mladé Boleslavi se na ledě Karlových Varů vrhnou do bojů v nejvyšší soutěži, v níž dychtí navázat na povedený loňský ročník, v němž obsadili čtvrté místo v základní části. Vzhledem ke koronavirové situaci mají přitom jasné přání: aby se sezona dohrála a nebyla poznamenaná jako ta předešlá.

„Nevíme, co od ní čekat. Bohužel se obávám, že do sezony bude zasahovat covid-19. Že budou odložený některý zápasy, nebo budou úplně zrušené. Možná se budou přepočítávat body v tabulce nějakým koeficientem. Bude to složitý," prohlásil na úterní tiskové konferenci majoritní majitel klubu Jan Plachý s tím, že Středočeši byli nuceni snížit rozpočet o 20 procent.

„V podstatě všichni partneři včetně nejvyšších upravovali smlouvy směrem dolů. Ani my jsme nedokázali udržet platy hráčů, kterým patří velký dík, že na to přistoupili," řekl Plachý. Vzhledem k mimořádnému opatřením může do hlediště Ško-Energo Arény, která pojme 4200 diváků, přijít 2600 diváků. „Změnili jsme systém, nestačí mít jenom permanentku. Je potřeba se ještě před utkáním zaregistrovat, vyzvednout si vstupenku a pak se sem fanoušci dostanou.

Budou s tím problémy. Ale situace je taková, že my tyhle počty musíme vědět a splňovat kapacitu jednotlivých sektorů," vysvětloval generální manažer klubu Jan Tůma.

Příprava neproběhla optimálně

Bruslaři jsou s přípravou spokojení, byť neproběhla optimálně. Tým sice nemusel do karantény a nepotkal je tréninkový výpadek, řešil však jiné trable. „Měli jsme trochu problém najít soupeře pro přípravné zápasy, protože spousta mužstev odpadla," tvrdil sportovní ředitel Václav Nedorost.

Boleslav vyrazí do nové sezony s omlazeným kádrem, novými akvizicemi jsou třeba obránce Petr Šidlík a útočníci Jakub Strnad z Kladna, Kanaďan Brandon Alderson z Trenčína, Fin Joona Jääskeläinen z Banské Bystrice nebo Jakub Kotala z Havířova. „Věříme, že tým sílu má. Ale ukáže to teprve až sezona," připomněl Nedorost.