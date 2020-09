Sparta vyhlašuje útok na titul! Nemůžeme mít jiné ambice, říká Ton. S kým jedná z NHL?

„Samozřejmě (vyhlašujeme útok na titul)! S tímto kádrem nemůžeme mít jiné ambice," neskrývá se za alibistická slova sportovní ředitel Sparty Petr Ton. „Kromě nás však budou ve hře i jiné týmy. Za mě jsou velkými favority také Liberec a Třinec," soudí nejlepší střelec sparťanské historie.

„Náš cíl se nemění, tím je titul. Uděláme vše pro to, abychom slavili v této sezoně. Máme fantastické trenérské duo, silný kádr a všichni jsme z loňské sezony hladoví po úspěchu," přizvukuje generální manažerka Pražanů Barbora Snopková Haberová.

Zleva generální manažerka Sparty Barbora Snopková Haberová, sportovní manažer klubu Jaroslav Hlinka a sportovní ředitel Petr Ton.

Ondřej Pýcha, HC Sparta Praha

Sparta v přípravě na sezonu vypadla ve čtvrtfinále letního poháru s Libercem, následně ji navíc přibrzdila desetidenní karanténa pro celý tým po několika pozitivních testech na covid-19.

„Karanténa samozřejmě byla komplikace, být několik dnů mimo led nebylo nic příjemného. Tým se ale ještě víc stmelil, na sezonu budeme dobře připraveni. Nedávno jsme začali znovu trénovat, máme za sebou šest tréninků. Věřím, že i přes veškeré komplikace budeme na novou sezonu dobře připraveni," říká kapitán mužstva Michal Řepík.

Spartu před sezonou posílili brankář Jakub Neužil, reprezentační obránce David Němeček s dalším bekem Radkem Jeřábkem, forvard národního týmu Roman Horák a jiní forvardi Ladislav Zikmund s Tomášem Šmerhou.

Útočníci Sparty Michal Řepík (vlevo) a Roman Horák v nových dresech.

Vladimír Koča, www.hcsparta.cz

„Podařilo se nám vhodně doplnit už tak silný tým. S novými hráči jsme zatím nadmíru spokojeni. Troufnu si říci, že oproti minulé sezoně je náš tým ještě silnější. I proto věřím, že budeme znovu bojovat o nejvyšší příčky v tabulce," pochvaluje si Ton letní doplnění kádru.

Ten ještě nemusí být uzavřený. Ve spolupráci s hlavními trenéry Miloslavem Hořavou a Josefem Jandačem a sportovním manažerem Jaroslavem Hlinkou se poohlížejí i po hráčích z NHL, kde nová sezona začne až v prosinci, nebo lednu.

„Jsme v kontaktu zejména s našimi odchovanci, například s Filipem Chlapíkem (útočník Ottawy) a pár dalšími hráči. Uvidíme, jak se situace vyvine. Je to věc jednání a pojistky. Do budoucna posílení těmito hokejisty určitě nevylučujeme," připouští Ton.

„Bude záležet hlavně na výsledcích, navíc nám do plánů mohou zasáhnout zranění. V tuto chvíli nikoho usilovně nehledáme, ale za čtrnáct dní to může být jinak. Možnosti posílení kádru o hráče z NHL se samozřejmě nebráníme, každý tým by tuto možnost uvítal. Pro mužstvo i pro samotné diváky by byl příchod některého hráče určitě zpestření," doplňuje Hořava.

Trenéři Sparty Josef Jandač s Miloslavem Hořavou.

Jan Beneš / HC Sparta Praha

Sparta vstoupí do nového extraligového ročníku v pátek na ledě Plzně, o dva dny později ji čeká domácí premiéra proti Zlínu. Podle informací Sport.cz by se kapacita libeňské O2 areny mohla s ohledem na vládní opatření pohybovat okolo osmi tisíc diváků.

„Bude skvělé, že nás opět přijdou podpořit fanoušci," těší se na diváky v ochozech Řepík, podle nějž je největší síla týmu v dobré partě a velké chuti po úspěchu. „Máme spoustu kvalitních a dost šikovných hráčů na to, abychom hráli ofenzivní hokej a dávali hodně gólů. Na druhou stranu máme velmi kvalitní obránce a také brankáře, kteří nás v těžkých chvílích dokáží podržet," uzavírá sparťanský kapitán.