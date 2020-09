Ani s razantně sníženým rozpočtem se cíle Komety nemění. Chceme titul, tvrdí Zábranský

S jakými cíli tedy do nové sezony vstupujete?

Budeme se pochopitelně zase snažit ze všech sil vyhrát každý zápas. Stejně jako každý rok chceme získat titul. Hodláme kvalitními výkony bavit celou komeťáckou rodinu. Věřím, že ti fanoušci, kteří se nedostanou kvůli omezené kapacitě do hlediště, nám budou držet palce u televize. Druhá věc ale je, jak vůbec bude ta nadcházející sezona kvůli problémům s koronavirem vypadat. Pro všechny je to velká neznámá.

Jak se vašeho klubu dotkla covidová situace?

Výrazně. Byli jsme zvyklí pracovat s rozpočtem okolo 120 milionů korun. Z toho šlo dvacet tři milionů na mládež a dvacet tři na provoz haly. Teď máme padesát milionů korun na všechno. Vedeme jednání s brněnským magistrátem, jestli by nám na arénu, v níž jsme museli letos zrušit jedenáct nasmlouvaných koncertů, nepřispěl.

Co platy hráčů?

Během přípravy brali jen padesát procent toho, co mají ve smlouvě. Oceňuji jejich vstřícnost, s jakou k tomu přistoupili. Mluvíme o tom prakticky denně. Pokud mi to naše ekonomická situace dovolí, chci jim od září ve výplatách aspoň část peněz, o které přišli, refundovat.

Jak jste postavil kontrakty novým hokejistům, kteří přišli před touto sezonou?

Dostali nízký základ, avšak solidní prémie za odehrané zápasy a kanadské body. Když se hrát bude, vydělají si. Pokud ne, neprodělá tolik klub. Všichni jsme na jedné lodi. Mým úkolem je nepustit Kometu do dluhů.

Kolik jste prodali permanentek?

Čtyři tisíce. Pak jsme už prodej stopli. Podle stávajících opatření můžeme totiž vpustit do hlediště maximálně 4300 diváků. Kéž by to aspoň takhle zůstalo. Zaplaťpánbůh za to, že naše hala, která byla kolaudována už někdy v roce 1982, má tolik samostatných vchodů. Hrozím se ale v souvislosti se současným nárůstem nakažených nějakého většího omezení. Modlím se, aby k tomu nedošlo.

Jak hodnotíte herní přípravu?

První zápasy ve skupině letního poháru se nám moc nevydařily. Od utkání s Hradcem Králové jsme začali vyhrávat, ale určitě máme pořád co zlepšovat.

Až právě při utkání s Hradcem jste se poprvé postavil na střídačku. Proč?

Vedl jsem předtím řadu rozhovorů s funkcionáři fotbalové asociace, kteří už měli s ligovou soutěží v době koronaviru zkušenosti, či s představiteli státu o tom, jak podpořit sportovní kluby, které kvůli pandemii přišly o spoustu peněz. Setkával jsem se se spoustou lidí, a tak jsem nehodlal riskovat, abych případně nakazil hráče. Když jsem pak měl pocit, že se jednání někam výrazněji posunula, tak jsem z nich vystoupil. Přestal jsem tak často jezdit do Prahy. Naznal jsem, že je pro mě podstatné být doma. To znamená mnohem víc se věnovat svému klubu.

Proč jste zrušil poslední dva přípravné duely ve Vítkovicích a se Zlínem?

Pět našich hokejistů mělo teplotu. Chtěl jsem být k soupeřům zodpovědný, a tak jsme z preventivních důvodů oba zápasy odřekli. Snad to teď nebude znát na naší rozehranosti. Následné testy na covid naštěstí ukázaly, že nikdo v klubu nebyl pozitivní. I zpětně to považuju za správné rozhodnutí. Samozřejmě ale nikdo z nás momentálně neví, co bude zítra nebo za týden.

Jak se změnilo brněnské mužstvo po odchodech zkušených opor Martina Erata, Tomáše Plekance či Tomáše Malce?

Už v minulé nedokončené sezoně se ukázalo, jak moc nám chyběli dlouholetý kapitán Leoš Čermák či Martin Erat, který do sezony naskočil později a potom laboroval se zraněním. Teď jsme přišli o další výraznou osobnost, Tomáš Plekanec přestoupil ze známých důvodů do Kladna. Jsme rádi, že jsme za něj získali náhradou Jakuba Klepiše. I tak bude zase ležet největší zodpovědnost na elitním Holíkově útoku se Zaťovičem a Muellerem. A věřím, že se budou dál zlepšovat naši mladíci. Loni výrazně výkonnostně vyrostl obránce Svozil, kéž by ho napodobili další.

Co čekáte od páteční extraligové premiéry s Třincem, který ovládl letní pohárovou soutěž?

Krásný a oboustranně útočný zápas, který se bude divákům líbit. Naše vzájemná utkání se slezským celkem se vždycky vyznačovala vysokou kvalitou. Uděláme všechno pro to, abychom vyhráli, jak se nám to podařilo v prodloužení už před sezonou v přátelském střetnutí.

Jakub Klepiš je novou posilou brněnské Komety.

Jiří Grulich, https://www.hc-kometa.cz/

Nastoupí v obraně vaši odchovanci Zbořil a Hájek, které jste získali na poslední chvíli ze zámoří?

Za Jakuba Zbořila jsme zaplatili pojistku a měl by hrát. S Liborem Hájkem je to trochu složitější, předpokládám, že bude k dispozici od začátku října. A do ofenzívy počítáme s Valským, který u nás uspěl na zkoušce. V pátek ale budeme bohužel postrádat zraněného Klepiše.

Je pravda, že jste chtěl start extraligy odložit?

Ano. Také naprostá většina dalších evropských soutěží začne později. Na APK jsem navrhoval, abychom nový extraligový ročník zahájili až 2. října s tím, že se může hrát i v úterky, které jsou většinou volné. Byl jsem ale přehlasován, u ostatních extraligových klubů vůle k odkladu nebyla. Takže to respektuju a pečlivě se chystáme na Třinec.