Nepříjemný šok pro Kometu! Posila z New Yorku Rangers nebude, jde do Olomouce

Hokejový obránce Libor Hájek posílí v úvodu extraligové sezony Olomouc. Kmenový hráč New York Rangers, který bude v domácí soutěži působit kvůli pozdějšímu začátku NHL i nižší AHL, měl původně hrát za Kometu Brno, nakonec se ale dohodl na krátkodobé spolupráci s Hanáky.

"Bydlím v Ostravě, kde máme s přítelkyní byt. Do Olomouce to mám o hodně blíž. Mám tady taky svého kondičního trenéra, se kterým pracuju na rekonvalescenci kolena a ramena, které jsem měl zraněné. Mám tady svůj život. Jsem sice odchovanec Komety, ale poslední roky trávím jen v Ostravě. V Brně bych musel shánět byt nebo bydlet u rodičů, což se mi na těch pár týdnů, co tady budu, nechtělo," uvedl Hájek pro web iSport.cz.

Dvaadvacetiletý bek působí v zámoří od roku 2015. V uplynulé sezoně odehrál v NHL za Rangers 28 zápasů, ve kterých si připsal pět asistencí. Dalších 21 utkání Hájek odehrál v nižší AHL.

Majitel a trenér Komety Libor Zábranský začátkem týdne uvedl, že je s Hájkem domluvený na spolupráci a počítá, že bude oblékat opět dres Komety. Dnes ale potvrdil, že se tak nestane.

"Libor mi volal, že změnil názor a v Kometě působit nebude. Po všech jednáních, která jsme ohledně jeho příchodu s jeho zástupci vedli, je to pro nás všechny velké překvapení. Vůbec jsme takový zvrat nečekali. Tímto považuji veškeré další jednání za uzavřené. Víc nemám k tomuto tématu co dodat," uvedl Zábranský na klubovém webu.