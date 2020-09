Chci ukázat, že už nejsem ten malý Lukášek, říká třinecká posila ze zámoří Jašek

Patří ke zlaté generaci třineckých juniorů. Před třemi lety ale útočník Lukáš Jašek z Třince odešel, protože v extraligovém týmu necítil dostatečný prostor. Zamířil do Liberce, odkud se po jedné sezoně vydal do zámoří. Nyní se na čas vrací. Nevybral si ale Liberec, společně s Filipem Zadinou a Josefem Kořenářem posílili ze zámoří na úvod sezony Třinec. „Jsem tady doma, mám tady rodinu a přátele. Byla to jediná varianta, kterou jsem měl v hlavě," poukázal 23letý Jašek.

Nestěžovali si v Liberci?

Spíš budou možná zklamaní, ale takový je sport. Navíc tady možná budu jen dva měsíce.

Jak se změnil Lukáš Jašek, který odcházel z Třince a ten, který teď přišel?

Už nejsem takový ten malý Lukášek, co tady hrál v 16 letech. Je mi 23 let, mám větší zkušenosti s hokejem a už nehraju juniorský hokej. Pár let jsem u mužů, věřím, že už na to mám. Chci s tímhle týmem hlavně vyhrávat, máme skvělý tým, dobré hráče a velkou konkurenci v šatně.

Z Třince jste odcházel, protože jste chtěl více hrát. Sledoval jste bratry Kovařčíky, kteří zůstali a s nimiž jste válel v juniorce?

Každým rokem se posouvají dál a dál, dostávají větší prostor. Určitě si to zaslouží. Je to dobré i do budoucna, aby mladší kluci viděli, že prostor dostanou. Ale už taky nejsou nejmladší a je na čase, aby se ukázali další mladí hráči. Aby se více snažili probojovat do áčka.

Vaše angažmá v Třinci je dočasné. Jaké to je nevědět, zda to budou dva měsíce nebo celá sezona?

Zvláštní. Ale soustředím se na každý trénink a zápas, co tady budu. Co bude dál, to se uvidí. Teď myslím jen na páteční zápas v Brně.

Může vám návrat do Třince nějak pomoct k dalšímu posunu v kariéře?

Určitě. Dlouho jsem tady nebyl, chci se ukázat všem. Doufám, že se mi ta štace vydaří.

Dokážete srovnat současný Třinec s tím ze kterého jste před třemi lety odcházel?

Jsou tady mladší kluci. Co si vybavuju, tak je tady dost lidí z juniorky, s kterými jsme vyhráli titul.

Vstřelil jste poslední třinecký gól přípravy. Jaký jste měl pocit ze svých výkonů v přípravě a poháru?

Musím říct, že moc dobrý ne. Necítil jsem se úplně nejlépe. Ale je to i tím, že jsem šest měsíců nehrál zápas. Věřím, že to bude postupem času jen lepší.

Pomůže gól, který jste dal v Pardubicích?

Psychicky určitě pomůže. Hlavně že jsme vyhrávali. Zvedali jsme se každým zápasem jako tým. U mě to snad taky půjde nahoru.