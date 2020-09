Další odložené zápasy v extralize! Podezření na covid-19 má Kometa, celý tým jde na testy

Páteční bitva Brna s Třincem měla být jednoznačným šlágrem úvodního kola nového extraligového ročníku, vždyť se proti sobě měly postavit týmy, které jako poslední získaly Masarykův pohár - Oceláři tuzemskou nejvyšší soutěž opanovali loni, Kometa předloni.

Jenže hrát se dnes nebude. „Šest hráčů a jeden člen realizačního týmu přes noc nahlásili vysoké teploty, z tohoto důvodu rušíme dva nejbližší zápasy a přesunujeme je na jiný termín. Celý klub podstoupí testy a podle toho budeme dál informovat. Prozatím se víc k situaci vyjadřovat nebudeme," oznámil na stránkách Komety její majitel a zároveň hlavní trenér Libor Zábranský.

⚠️ „Šest hráčů a jeden člen realizačního týmu přes noc nahlásili vysoké teploty, z tohoto důvodu rušíme dva nejbližší zápasy a přesunujeme je na jiný termín. Celý klub podstoupí testy," sdělil majitel klubu Libor Zábranský. ⚠️https://t.co/FkRBjJkDR8 — HC Kometa Brno (@HCKometa) September 18, 2020

Brno tedy nenastoupí ani v neděli na ledě Litvínova, který už musel vynechat i duel prvního kola kvůli výskytu koronaviru ve Vítkovicích. Chemici v neděli přesto hrát budou, v rámci předehrávky 20. kola nastoupí doma proti Hradci Králové, který měl původně v neděli sehrát utkání 2. kola proti Vítkovicím.

„Bohužel je to paradox, ve čtvrtek jsem byl nadšený z přístupu hráčů na tréninku před zápasem s Třincem, všichni se cítili výborně, ale během posledních pár hodin je situace úplně jiná. Ještě v pátek všichni hráči včetně zaměstnanců klubu podstoupí testy a podle informací laboratoře bychom měli mít výsledky v sobotu večer nebo v neděli ráno," sdělil Zábranský.

Pokud by se nákaz onemocněním covid-19 v Brně potvrdila, tým by musel do desetidenní karantény. V té už skončily Vítkovice, který ve čtvrtek večer potvrdily sedmnáct nakažených hráčů a dva trenéry.

⚠ HRADEC POJEDE V NEDĚLI DO LITVÍNOVA

Hned úvodní extraligový víkend přináší rošády v programu zápasů. Týmy @hcvitkovice a @HCKometa mají potvrzení, resp. podezření na nákazu Covid-19, @MountfieldHK a @hcverva tak měly přijít o nedělní utkání. pic.twitter.com/pG6d0dCty7 — Mountfield HK (@MountfieldHK) September 18, 2020

Odložené zápasy musí kluby sehrát do 40 dní, jinak bude případně o osudu duelů rozhodovat sportovně-technická komise. Pokud by se nestihla sehrát všechna utkání v základní části, může v tabulce rozhodovat bodový průměr. Podmínkou postupu do předkola a play off je absolvování alespoň poloviny zápasů dlouhodobé části.