Problém! Kometa Brno má 22 nakažených koronavirem

"Bohužel z testů vyplynulo, že celkem 22 lidí z klubu je pozitivních. Týká se to nejen hráčů, ale i členů realizačního týmu a také zaměstnanců. Další kroky budeme konzultovat s krajskou hygienickou stanicí," řekl pro klubový web majitel Libor Zábranský.

Už v pátek Kometa ohlásila, že šest hráčů a jeden člen realizačního týmu přes noc nahlásili vysoké teploty. Z tohoto důvodu klub zrušil dva nejbližší zápasy. Po testech dnes vyšlo najevo, že pozitivních je dvaadvacet lidí z klubu. Kvůli současnému stavu museli Brňané odložit páteční zápas 1. kola nejvyšší soutěže s Třincem i nedělní utkání v Litvínově.

Už ve čtvrtek musely odvolat úvodní zápas nové sezony Tipsport extraligy Vítkovice. Ty měly hrát s Litvínovem. Důvodem byl opět výskyt onemocnění covid-19.

Odložené zápasy musí kluby sehrát do 40 dní, jinak bude případně o osudu duelů rozhodovat sportovně-technická komise. Pokud by se nestihla sehrát všechna utkání v základní části, může v tabulce rozhodovat bodový průměr. Podmínkou postupu do předkola a play off je absolvování alespoň poloviny zápasů dlouhodobé části.