Karlovy Vary - Třinec 2:5 Třinec vykročil do sezony vítězně, vyhrál v Karlových Varech

Třinečtí nastoupili trochu překvapivě bez útočníka Zadiny. V sestavě Energie se naopak objevil Hladonik, kmenový hráč Ocelářů. Hned v úvodních vteřinách zamotala první domácí formace hlavu třinecké obraně a moc nescházelo, aby střela Fleka skončila za zády Štěpánka. Nakonec skóre otevřel v končící čtvrté minutě při oslabení domácích za prohřešek brankáře Novotného Michal Kovařčík, jehož opakovaná střela skončila těsně za brankovou čarou.

Už za 39 sekund bylo vyrovnáno: Flek u zadního mantinelu obral o puk Musila a po následných zmatcích v hostující obraně překvapil přízemní střelou i strážce hostujícího brankoviště Štěpánka. Vrátit vedení mohl na stranu Severomoravanů ve 14. minutě Hrňa, ale Novotný jeho střelu kryl.

Hráči z lázeňského města šli do vedení ve 22. minutě poté, co se po Mikúšově přihrávce trefil z bezprostřední blízkosti Beránek. Až do poloviny druhého dějství držel akcie domácích vysoko především Novotný, který předvedl několik výborných zákroků. Z nich vynikl zejména výborný skluz, jímž zneškodnil střelu Draveckého.

Ve 34. minutě se zápas na několik minut zastavil. Po ataku Stránského právě na Novotného na úrovni brankoviště využil rozhozené obrany Kundrátek a od modré čáry vyrovnal. To se však vůbec nelíbilo domácí střídačce a kouč Pešout požádal o trenérskou výzvu. Po dlouhé odmlce byla nakonec branka uznána z důvodu nefunkčnosti videozařízení.

Poté, co Černoch po efektní kombinaci třetí formace střelou z první Štěpánka nepřekvapil, miska vývoje zápasu se převážila zase na druhou stranu. Ve 38. minutě vývoj zápasu otočil Ondřej Kovařčík, který využil nezištnou Kundrátkovu přihrávku.

Naděje na vyrovnání se naskytla Karlovarským po třinecké sérii vyloučení a půlminutové přesilovce pět na tři, při které si však větší příležitost nevytvořili. Utkání ve prospěch Ocelářů se definitivně rozhodlo ve chvíli, kdy ve 49. minutě po krásné kombinaci na jeden dotek navýšil vedení Doudera. Po zbytek základní hrací si hosté již výsledek s přehledem pohlídali a při power play Energie dal v 59. minutě definitivní podobu výsledku do opuštěné branky Dravecký.