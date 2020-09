HOKEJ ONLINE: Favorit otáčí skóre, Třinec jde v Litvínově do vedení

Hokejová Tipsport extraliga má v úterý na programu jediné utkání, a to předehrávku 11. kola. Druhé zápasy v nové sezony odehrají hráči Litvínova s Třincem. Domácí úvodní duel prohráli, hosté vyhráli. Dnešní zápas můžete sledovat v podrobné online reportáži na Sport.cz.

Litvínov v neděli v předehrávce 20. kola doma podlehl 2:4 Hradci Králové. Oceláři uspěli v Karlových Varech, když vyhráli 5:2.

„Kdybychom vyhráli, tak by to bylo určitě lepší. Myslím, že až na nějaké úseky předvedená hra nebyla špatná. Ale prohráli jsme, takže to nemohu hodnotit pozitivně," mrzelo po první porážce sezony litvínovského útočníka Patrika Zdráhala.

Třinec patří k favoritům soutěže, dnes se bude muset ale opět obejít bez Filipa Zadiny. Dvacetiletý útočník utrpěl zranění v horní části těla, které jej ze hry vyřadí ze hry na několik týdnů.