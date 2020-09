50 lidí vevnitř? To znamená bez diváků, což je velice špatný, reaguje Řezníček na Prymulu

O omezení divácké návštěvnosti na sportovních utkáních sice na své první tiskové konferenci ve funkci nového ministra zdravotnictví konkrétně nemluvil, přesto Roman Prymula připustil jako reálnou variantu, že dojde k omezení masových akcí. Na vnitřních akcích by se podle něj mohl snížit počet účastníků na 50, což by pro tuzemský hokej znamenalo nutnost hrát bez diváků. Ředitel extraligy Josef Řezníček v rozhovoru pro Sport.cz přiznává obavy, že se chystané vládní nařízení dotkne i sportu.

I přesto, že ministr Prymula konkrétně sportovní akce nezmínil?

S ohledem na situaci v České republice, jak se vyvíjí, máme oprávněné obavy, že by se omezení hromadných akcí mohlo dotknout i sportu, včetně hokeje a fotbalu. Těžko předvídat, jak nakonec dopadne nařízení vlády, o kterém teď nový ministr (zdravotnictví) mluví. Je potřeba počkat na konečné rozhodnutí a z toho vycházet. Pokud by to ale bylo v těchto intencích, tedy 50 osob uvnitř, tak by to znamenalo de facto bez diváků. A to je velice špatný pro sport, zejména pro hokej.

Jak dlouho by bylo udržitelné hrát bez diváků?

To je otázka přímo na kluby. Musíme se v rámci této problematiky sejít a řešit to s nimi napřímo.

Co mimo jiné v úterý řekl ministr zdravotnictví Roman Prymula: Budeme diskutovat nad návrhem o omezení masových akcí, i když se to nebude týkat plošně všech akcí. Bude se to odvíjet podle počtu, které tam budou. Může to být hranice třeba 100 osob v zevním prostředí a 50 osob ve vnitřním. To se ale všechno prodiskutuje během jednoho dvou dnů a pak budou opatření zveřejněna. Plošné opatření bude mít každopádně výjimky pro některé kulturní akce a podobně, kde je riziko menší.

Byl byste pro to hrát až do té chvíle, kdy přijde nařízení zamknout zimní stadiony, což je názor prezidenta Českého hokeje Tomáše Krále? Nebo hrát bez lidí nemá smysl?

Do doby, než přijde nové rozhodnutí vlády, hrát určitě budeme. Děláme pro to všechno. Máme určitý krizový plán, pokud by to (k omezení sportovních akcí) směřovalo, musí se k tomu ale jednoznačně postavit všechny kluby. Jsou to jejich finance, jejich rozpočty. Udržitelnost projektu (extraligy) závisí právě na klubech.

Jak je to s diváky na hokeji nyní V této chvíli platí, že na zimácích pro více než tisíc osob lze zbývající kapacitu využít z 50 procent. To znamená, že na stadion s pětitisícovou kapacitou můžou přijít až tři tisícovky diváků, na ten s desetitisícovou až 5500 lidí.

Prozradíte, jak onen krizový plán vypadá?

Nemůžu, protože ho přesně neznám. Jednání proběhnou teprve koncem týdne a teprve potom budeme vědět, jaká je vůbec situace napříč extraligou. Uvidíme, jak se k tomu kluby staví v současné době. Nějaké poměry (mezi kluby) panovaly, možná se ale situace razantně změnila.

A ty poměry vypadaly jak?

Bylo to tak půl na půl, jestli hrát jen s diváky, nebo i bez diváků. Jak říkám, možná se to změnilo, protože už máme něco odehráno a kluby vidí, co to znamená, nebo neznamená.