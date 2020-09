Zlínský Gazda: Potřebujeme góly, které by nás uklidnily

"Potřebujeme góly, které by nás uklidnily a dostaly dřív do zápasu," posteskl si po prohře s Východočechy Gazda. Zlín stejně jako v minulém domácím utkání proti Olomouci doplatil na bídný vstup do zápasu. Od Mountfieldu dostal v rozmezí tří minut dva góly.

"Zatímco na Spartě jsme první třetinu uhráli na 0:0, proti Hradci byl začátek zase špatný. Hráče soupeře jsme nechávali chodit do brejků, což se nám vymstilo," připomněl třiadvacetiletý zadák.

Berany vrátila zanedlouho do zápasu šťastná trefa Davida Noska. Zkraje prostřední dvacetiminutovky sice potřetí inkasovali, krátce před přestávkou ale opět snížili na rozdíl jediné branky.

"Od poloviny první třetiny už se naše hra zlepšila. Celou třetí třetinu jsme měli na to, abychom vyrovnali. Bohužel se nám to nepodařilo," mrzelo Gazdu, který v závěru druhé části propálil královéhradeckého brankáře Marka Mazance od modré čáry.

Prohru Beranů vidělo z tribun zlínského stadionu Luďka Čajky jen 499 diváků. "Rozdíl oproti minulému domácímu zápasu tam byl, byť ne tak obrovský, jak jsme čekali. Věci jsou takto dané. Jako hráči se nad nimi snažíme nepřemýšlet a hrát," okomentoval Gazda aktuální nařízení, podle nějž může do ochozů hokejových arén maximálně tisíc návštěvníků.

"Když je plná hala, domácímu týmu to vždycky pomůže. Teď panuje na stadionu větší ticho, ale na to se nesmíme vymlouvat. Proti Olomouci i s Hradcem nám utekly začátky - na to se budeme muset soustředit. Zcela bez ohledu na diváky," zdůraznil Gazda.