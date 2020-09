Třinecká domácí premiéra se odkládá. Tým podstoupí testy na koronavirus

Klub informaci zveřejnil na svém webu bez dalšího komentáře. „HC Oceláři Třinec nenastoupí k plánované domácí premiéře s HC Olomouc v neděli 27. září. Kádr i realizační tým podstoupí testy na přítomnost koronavirového onemocnění. Pro zápas se hledá náhradní termín," uvedla mluvčí klubu Dita Ondrejková. „Klub postupuje podle pokynů příslušné hygienické stanice. HC Oceláři Třinec nebudou poskytovat žádné dodatečné informace a vyjádření," doplnila.

Třinec, který stihl odehrát zápasy v Karlových Varech (5:2) a v Litvínově (6:3) je aktuálně pátým týmem hokejové extraligy, který nemůže hrát. V karanténě je brněnská Kometa a Vítkovice, kterým desetidenní izolace končí dnes a v neděli chtějí začít trénovat. Podezření na covid-19 mají i v Karlových Varech a také v Litvínově, který z preventivních důvodů odložil páteční utkání 3. kola v Liberci i nedělní doma s Plzní. „U několik hráčů jsme zaregistrovali zdravotní potíže, a proto jsme z preventivních důvodů kontaktovali Krajskou hygienickou stanici. Všichni hráči včetně realizačního týmu v nejbližší době podstoupí testy na koronavirus a dále budeme postupovat dle pokynů Krajské hygienické stanice a výsledků testů," uvedl litvínovský klub na svém webu.

Z nedělního programu Tipsport extraligy zbyla už jen tři utkání. V souboji neporažených vyzve Hradec Králové severočeský Liberec. Pardubice budou doma hostit aktuálně poslední Zlín a před obrazovkami České televize se utká Mladá Boleslav se Spartou Praha.

Utkání základní části, která kvůli karanténním opatřením nebudou odehrána v souladu s rozpisem, se musí uskutečnit do čtyřiceti dnů. Jinak budou považována za nesehraná a o výsledku rozhodne sportovně-technická komise svazu. Pokud některý z týmů nesehraje všechny zápasy, v konečné tabulce mu bude započítán průměrný bodový zisk. K postupu do play off však musí odehrát alespoň polovinu z 52 duelů