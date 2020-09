Hokejisté Vítkovic se po skončení karantény vrátili do tréninku

"Upřímně, ten trénink vypadal daleko hůř, než kdyby se jednalo jen o desetidenní volno. Úroveň byla velice rozdílná, což je ukazatelem toho, že někteří hráči měli v minulých dnech daleko horší stav a opravdu prodělali onemocnění. Taková je ale situace, taková je doba. První tréninky máme za sebou a zdárně," uvedl Trličík na klubovém webu.

Ve vítkovickém kádru bylo pozitivně testováno sedmnáct hráčů a dva trenéři, kteří se dnes všichni vrátili na led. Nově však ze hry vypadl slovenský obránce Peter Trška, u nějž se nemoc objevila později a je tak nyní v karanténě. S novými spoluhráči se poprvé připravoval obránce Adam Polášek, jehož angažování zatím na měsíc Vítkovice oznámily v sobotu.

"Bylo to velmi obtížné po deseti dnech sezení doma. Byla to velmi náročná hodina tréninku," řekl kapitán Roman Polák. "Myslím, že jsme to všichni přežili. Myslím, že to u většiny bylo spíše lehčího průběhu. Já osobně jsem to měl bez problémů, jen první dva dny jsem cítil bolest těla, ale pak už to bylo v pořádku. Akorát energie nebyla a síla chybí a na tréninku to bylo vidět," doplnil zkušený bek, který se do extraligy vrátil v létě ze zámořské NHL.

Vítkovice se nyní budou připravovat na první extraligový zápas, který je čeká v pátek. "Není jiná cesta než říct, že nám pět dní na přípravu musí stačit. Musíme se stihnout připravit. Musíme se s tím porvat. Je před námi obrovská porce zápasů, ale není potřeba z toho dělat vědu, bereme to tak, jak to je," uvedl Trličík s tím, že tým musí udělat vše proto, aby sezonu začal úspěšně. "Na nic jiného nemyslíme, je to nejen náš cíl, ale i úkol," dodal vítkovický kouč.