Hradec si poradil s Libercem a vládne extralize. Poprvé se dočkal Zlín. Sparta padla v Boleslavi

Po bezbrankové první třetině utkání mezi Hradcem Králové a Libercem se jako první gólově prosadili hosté, které poslal ve 27. minutě do vedení Jiří Průžek. Pořádná gólová přestřelka se rozpoutala až v závěrečné části. Nejdříve Aleš Jergl vyrovnal na 1:1, hostům však vrátil vedení o čtyři minuty později Michal Birner.

Pak však přišly velké chvíle Mountfieldu. Radek Smoleňák a Jakub Lev poprvé v zápase překlopili vedení na stranu domácích. Ani dvě rychlé branky však Bílé Tygry nezlomily. Zápas poslal do prodloužení v 57. minutě Michal Bulíř.

V něm branka nepadla, o bodu navíc pro domácí tak rozhodly až samostatné nájezdy. Za Hradec se prosadili Vladimír Růžička a Kelly Klíma, v dresu Liberce se trefil jen Dávid Gríger.

Radek Smoleňák z Hradce Králové.

Josef Vostárek, ČTK

Zlín slaví první výhru

První branka zápasu mezi Pardubicemi a Zlínem přišla až v 47. minutě utkání a postaral se o ni Bedřich Köhler. Další úder do sebevědomí domácích přišel o pět minut později z hole Jakuba Hermana.

Dynamo i přes 36 střel výborně chytajícího Libora Kašíka nepřekonalo a Berani tak slaví první výhru v novém ročníku. Pardubice naopak na první tříbodovou výhru čekají.

Boleslav srazila Spartu

Mladá Boleslav vstoupila do utkání lépe, když ji ve 4. minutě poslal do vedení Radim Zohorna. Rozhodující moment si však domácí nechali do prostřední části. Po dvou brankách Davida Šťastného a jedné finského útočníka Jaaskelainena vedli před závěrečnou třetinou už 4:0.

Pražané však zápas nezabalili. Miroslav Forman a Matúš Sukel´s snížili na dvoubrankový rozdíl. Více však už hosté nestihli, padli 2:4 a připsali si tak druhou porážku v sezoně.