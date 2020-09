Sparta reaguje na konec Kvapila! Zatím na měsíc ulovila posilu z NHL

Se Spartou se připravuje už od minulého týdne, trenéři Pražanů Hořava s Jandačem moc stáli o to, aby tým alespoň na nějakou dobu posílil. To se nyní stává skutečností. Třiadvacetiletý hokejový útočník Filip Chlapík, který v minulé sezoně působil v Ottawě v NHL a na farmě Senátorů v Belleville v AHL, přichází do Sparty prozatím na měsíční výpomoc. Nastoupí za ní už v úterní předehrávce 19. extraligového kola na ledě Liberce.