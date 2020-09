Evropu mu v NHL zakázali, přesto se rozhodl jít do risku. Ve Spartě bude hrát Chlapík zadarmo

Kvůli koronavirové pandemii už sedm měsíců nehrál soutěžní zápas, a protože nová sezona NHL hned tak nezačne, rozhodl se k dočasnému návratu do Evropy. Třiadvacetiletý český hokejový útočník Filip Chlapík, který poslední tři sezony působil v NHL v Ottawě a na její farmě v Belleville v AHL, se domluvil na měsíční výpomoc se Spartou, z níž před šesti lety do zámoří odcházel.

„Vzhledem k tomu, že jsem do Kanady odcházel ze Sparty a stále nevíme, kdy začne nová sezona NHL, byl návrat do Sparty mou jedinou volbou," říká Chlapík v rozhovoru pro oficiální stránky Sparty, jejíž dres dosud oblékal jen v sezoně 2013/14 za dorostenecký a juniorský tým.

Už dnes na ledě Liberce se dočká premiéry za seniorský sparťanský výběr. S Pražany si prozatím plácl na měsíc, jeho angažmá se ale může prodloužit. „Chtěl bych se vrátit (do zámoří), až bude jasno, kdy NHL znovu začne. Do té doby budu působit na Spartě," plánuje majitel stříbra z MS hráčů do osmnácti let z roku 2014 s tím, že ve Spartě bude hrát bez nároku na honorář.

🆕 | "Vzhledem k tomu, že jsem do Kanady odcházel ze Sparty a stále nevíme, kdy začne nová sezona NHL, byl návrat do Sparty mou jedinou volbou," říká FILIP CHLAPÍK.

📲 Více na webu: https://t.co/XL8a4tqoWv

🎙 Rozhovor s Filipem: https://t.co/ydRj4Nr2x4 pic.twitter.com/CyIuIZNG86 — HC Sparta Praha (@HCSpartaPraha) September 29, 2020

V Ottawě, v níž Chlapíkovi vypršel kontrakt a nyní vyjednává o novém, nebyli moc nadšeni, když se dozvěděli o Spartě.

„Senators mi původně zakázali hrát v Evropě, takže jdu trošku proti jejich přání. Domluvili jsme se, že když nemám smlouvu, jdu do Česka na své riziko. Tím se celá situace vyjasnila," tvrdí Chlapík.

„Riskuju tím hlavně já. Ottawa mi může poslat kvalifikační nabídku, což asi udělají. Pak se uvidí, co bude dál. Myslím si, že aktuálně mají jiné starosti, protože musí podepsat některé volné hráče," míní odchovanec Slavie, jenž v NHL odehrál za poslední tři sezony 56 zápasů s bilancí pěti gólů a šesti asistencí.

Vítáme v týmu novou posilu! Z NHL se k nám vrací FILIP CHLAPÍK! 💙💛❤ Filip nebude chybět v dnešní sestavě proti Liberci ✅#hcsparta #nezastavíš pic.twitter.com/rHnJbOCGIk — HC Sparta Praha (@HCSpartaPraha) September 29, 2020

V uplynulém ročníku vstřelil v 31 duelech tři branky a přidal stejný počet asistencí. Poslední zápas ale kvůli koronavirové pandemii odehrál 25. února. „Už sedm měsíců jsem nehrál zápas, takže se těším na všechno. Na ofenzivní roli také, ale samozřejmě záleží na trenérech, zda mi takový prostor dají," nemůže už se dočkat úterního debutu v extralize na ledě Liberce.