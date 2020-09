Koronavirus kosí extraligu. V karanténě je další tým

Pět. Takový je počet týmů hokejové extraligy, které se aktuálně nacházejí v karanténě kvůli výskytu onemocnění covid-19, a to ještě hráči Hradce Králové v současné době podstupují testy. K Pardubicím, Třinci, Litvínovu a Karlovým Varům přibyla ve středu Mladá Boleslav, která hlásí několik pozitivních testů v A týmu a od středy jí začíná desetidenní karanténa.

Právě kvůli desetidenní karanténě tak Bruslařský klub ruší páteční domácí zápas se Zlínem, v původním termínu nenastoupí ani v neděli 4. října ve Vítkovicích a v pátek 9. října proti Olomouci.

Mladá Boleslav oznámila zdravotní potíže v hráčském kádru už v pondělí, den po domácí výhře nad Spartou. Proti ní tým vedlo trio koučů Petr Haken, Radim Vrbata a Václav Nedorost, kteří nahradili Radima Rulíka a Pavla Pateru. Stabilní trenérská dvojice scházela kvůli nemoci. V úterý pak Středočeši nesehráli duel pátého kola v Liberci.

S ohledem na několik pozitivních testů v A týmu BK Mladá Boleslav je tým od dnešního dne v desetidenní karanténě. Z tohoto důvodu se ruší páteční utkání se Zlínem a i další zápasy našeho týmu v Tipsport extralize. O vývoji situace budeme informovat prostřednictvím klubového webu. pic.twitter.com/qcH6EbtXh9 — BK Mladá Boleslav (@bkboleslav) September 30, 2020

Na současnou situaci v táboře Mladoboleslavských už zareagovaly Vítkovice, kterým stejně jako brněnské Kometě skončila karanténa tento týden.

Kvůli pozitivním testům na COVID-19 musí BK Mladá Boleslav do karantény. Vítkovice tak v neděli v domácí premiéře vyzvou místo ní Indiány z Plzně. Hraje se v neděli 4. 10. od 16:00 v OSTRAVAR ARÉNĚ #VITvPLZ #TELHhttps://t.co/ISREFyFgRL — HC VÍTKOVICE RIDERA (@hcvitkovice) September 30, 2020

Ostravané se v neděli místo Mladé Boleslavi utkají v rámci předehrávky 9. extraligového kola s Plzní. Pro Vítkovice půjde o teprve druhý zápas sezony v nejvyšší soutěži, ten první je čeká v pátek na ledě nováčka z Českých Budějovic.

Utkání základní části, která kvůli karanténním opatřením nebudou odehrána v souladu s rozpisem, se musí uskutečnit do 40 dnů. Jinak budou považována za nesehraná a o výsledku rozhodne sportovně-technická komise svazu. Pokud některý z týmů nesehraje všechny zápasy, v konečné tabulce mu bude započítán průměrný bodový zisk. K postupu do play off však musí odehrát alespoň polovinu z 52 duelů.