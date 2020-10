Jak dál, extraligo? Šéf svolal konferenci, rozhodnou se kluby soutěž přerušit?

Původně se APK LH měla opět sejít až ve čtvrtek 8. října, kdy měla omezení o maximálně tisícovce osob na hokejových zimácích skončit. Jenže ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou vyhlášený nouzový stav a s tím spojený zákaz diváků na sportovních akcích všechno urychlil.

„Nechceme sezonu zastavit. I kluby, co už se dostaly z karantény, tak chtějí hrát a dohnat, co zameškaly. Jiné se snaží předehrávat zápasy, aby jich měly odehraných co možná nejvíce. Uvidíme, jak všechno dopadne a bude se vyvíjet dál. Musí se k tomu vyjádřit představenstvo APK," říkal ještě před týdnem ředitel extraligy Josef Řezníček.

V té době ale nepočítal s možností, že jedinou možností fanoušků, jak od pondělí 5. října sledovat extraligový hokej, bude z křesla u televize nebo počítače.

Proto sám Řezníček svolal na páteční dopoledne videokonferenci, které se zúčastní všech čtrnáct zástupců extraligových klubů. Otázka k řešení je jasná. Jak teď dál?

Kousnout se na dva týdny a hrát bez diváků, byť na tom budou kluby ještě víc ekonomicky bity, než už jsou nyní? A co když za čtrnáct dní nedojde ke zploštění křivky nákazy koronavirem? Prodlouží se pak omezení bez diváků na stadionech? Nebylo by tedy lepší soutěž na nějaký čas přerušit a vrátit se k ní až v době, kdy opět budou moci lidi na stadiony?

Jenže stihly by pak kluby odehrát alespoň polovinu z 52 kol základní části, což je nezbytnost k postupu do play off, když už teď byla řada zápasů kvůli karanténám řady klubů odložena?

Bude zajímavé sledovat, jaký většinový hlas v pátek dopoledne zazní.