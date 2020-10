Hokejová extraliga se přerušovat nebude. Kluby věří v individuální kapacitu na stadionech

„Po zvážení všech pro a proti jsme se dopracovali k názoru, že extraliga bude během následujících čtrnácti dnů pokračovat. Vzali jsme v potaz zdravotní stav všech týdnů, některé jsou v karanténě, takže už teď je jasné, že nám iks zápasů (z původního rozpisu) vypadne," shrnul více než dvouhodinové jednání Řezníček.

Znamená to tedy, že do konce tohoto týdne platí limit maximálně tisícovky diváků na zimních stadionech, od pondělí se pak (nejen) hokej bude hrát dva týdny bez diváků. Zásadní ovšem je, že k přerušení extraligy nedojde.

Už teď je ale jasné, že původní rozlosování úplně do puntíku platit nebude. I kvůli týmům, které se zrovna budou nacházet v karanténě. V současné době v ní jsou Karlovy Vary, Litvínov, Mladá Boleslav, Pardubice a Třinec. Testy na covid-19 pak podstupují v Hradci Králové a Zlíně a není vyloučené, že v karanténě skončí rovněž.

„Dohodli jsme se na alternativní úpravě původně rozepsaných zápasů tak, aby to vyhovovalo všem klubům. Budeme se muset podívat a počítat týmy, které vůbec můžou hrát a vytvořit nějaký spravedlivý rozpis," prohlásil Řezníček s tím, že existuje varianta přeložit zápasy naplánované na neděli 18. října na pondělí 19. října.

To kvůli tomu, že právě 19. října skončí dvoutýdenní zákaz fanoušků na stadionech. Kluby; možná trochu naivně; věří, že od 19. října by se pak diváci mohli na zimáky vrátit.

„Kluby vyjádřily absolutní naději, že budou pokračovat vyjednávání prostřednictvím Národní sportovní agentury a jejího šéfa Milana Hnilička s autoritami ve vládě o individuálních kapacitách na stadionech, jako je tomu kupříkladu ve Švýcarsku," dodal Řezníček.

Kluby zároveň netrpělivě vyhlížejí, kdy bud schválen mimořádný dotační program, který by jim kompenzoval ekonomické ztráty způsobené diváckými omezeními. „Časový horizont, kdy se tak stane, neznáme, ale už je vše předáno na ministerstvo průmyslu a obchodu, takže by to mělo být v procesu," uzavřel Řezníček.