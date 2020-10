Šéf extraligy Řezníček: Už vidíme světýlko na konci tunelu. Tím je promořenost

Rozhodnutí klubů nepřerušovat tuzemskou nejvyšší hokejovou soutěž na dva týdny jej potěšilo. Šéf extraligy Josef Řezníček věří, že od pondělí 19. října by se diváci mohli vrátit na zimní stadiony. I když jen v omezeném množství.

Šlo o jednomyslné rozhodnutí klubů hrát dál i bez diváků?

Nebylo jednomyslné, ale většinové. Všichni si uvědomujeme, že může být ještě hůře. Na druhou stranu ale vidíme světýlko na konci tunelu.

A to je co?

Většina klubů už byly nakažena. A právě promořenost extraligy nás může na přelomu roku posunout někam jinam, kde se bude hrát v daleko jiném programu. Věříme totiž, že když už tým byl jednou promořený, tak by už pak další tři nebo pět měsíců, jak předpovídají některé hygienické stanice, neměl znovu onemocnět.

Příští dva týdny se tedy bude hrát, upraví se ale program soutěže. Jakým způsobem?

Některé týmy jsou v karanténě, takže už teď je jasné, že nám x zápasů (z původního rozpisu) vypadne. Dohodli jsme se na alternativní úpravě původně rozepsaných zápasů tak, aby to vyhovovalo všem klubům. Budeme se muset podívat a počítat týmy, které vůbec můžou hrát a vytvořit nějaký spravedlivý rozpis. Pohráváme si i s variantou, že kolo, které se má hrát 18. října, posuneme na pondělí devatenáctého. Právě toto pondělí by už totiž měl skončit zákaz diváků na stadionech.

Rozhodly se kluby pro pokračování soutěže i z toho důvodu, že by se pro odložené zápasy velmi těžko hledaly náhradní termíny?

Kdybychom teď čtrnáct dní nehráli, hrozilo by, že bychom nemuseli odehrát celou základní část, čímž bychom ohrožovali splnění závazků k partnerům. Ve stávající situaci se umíme pohybovat, i když máme nějaké neznámé. Uvidíme, zda se bude hrát Liga mistrů, a určitou variantou jsou i reprezentační přestávky, kdy jsme alternativně domluveni na útercích. Jinak budeme hledat volné termíny.

Máte příslib, že od 19. října se fanoušci na stadiony skutečně budou moci vrátit?

Žádný příslib není, máme ale zprávy, že by se mohly začít dojednávat individuální kapacity (stadionů), které by byly přepočítány z maximální kapacity tak, aby byly splněny hygienické i bezpečnostní předpisy. Tak je tomu kupříkladu ve Švýcarsku. Pokud bychom toho dosáhli, kluby už by byly v mnohem komfortnější situaci než hrát bez diváků. S autoritami ve vládě o tom vyjednává Národní sportovní agentura v čele s jejím šéfem Milanem Hniličkou.

Nepanují ale mezi kluby obavy, že za 14 dní bude situace stejná a sportovní akce budou i nadále bez lidí?

I tahle možnost existuje, kluby ale spoléhají na ony individuální kapacity.

Jak to aktuálně vypadá s dotačním programem, který má klubům kompenzovat ekonomické ztráty?

Časový horizont, kdy se tak stane, neznáme, ale už je vše předáno na ministerstvo průmyslu a obchodu, takže by to mělo být v procesu.

Dotkli jste se na jednání i možnosti alternativních nebo rychlejších a levnějších způsobů testování na covid-19?

Tuto informaci jsme sdíleli do všech klubů a jeden z nich už rychlotesty využil. X klubů už se přihlásilo s alternativními způsoby testování - jak z krve tak různými rychlotesty. Například v Rakousku už mají rychlotest ze slin, který nestojí tolik. Kluby dostaly informace a teď bude záležet na nich, jak s nimi budou pracovat.