Sparta - Liberec 3:0 Pražané se po třech dnech Bílým Tygrům pomstili, Machovský doma ještě neinkasoval

Stejně jako v úterý vyšla Pražanům první třetina na výbornou a opět po ní vedli 1:0. Po pár vteřinách hry sice po nahození Košťálka zachránila hostujícího brankáře Kváču tyčka, v 5. minutě ale vypálil z mezikruží Chlapík a posila z Ottawy ranou pod Kváčovu ruku zaznamenala ve svém druhém extraligovém zápase premiérovou trefu.

Náskok domácích přitom mohl být po úvodní dvacetiminutovce ještě vyšší, jenže ve vyložených pozicích neuspěli Pech s Formanem, Sukeľovu střelu po ledě zase Kváča i s přispěním obránce zastavil vleže na čáře. Hrozili však i Bílí Tygři, kteří se v Praze museli obejít bez útočníka Michala Birnera a hlavního trenéra Patrika Augusty. Nebezpečný byl zejména zejména Filippi. Reprezentační útočník se v 17. minutě dostal do sólového úniku, blafák do bekhendu ale poslal do lapačky Machovského.

Filip Chlapík (vlevo) přijímá gratulaci ke gólu od spoluhráče ze Sparty Martina Janduse.

Michal Kamaryt, ČTK

Zatímco Sparta si v první třetině zahrála dvě přesilovky, Severočeši na tu premiérovou čekali do začátku prostředního dějství. Zpětně by ale nejspíš byli radši, kdyby ji neměli. Kváča během ní špatně rozehrál puk, ke kterému se dostal Dvořáček a po obkroužení branky zamířil mezi gólmanovy betony.

Zleva brankář Liberce Petr Kváča, Lukáš Rousek ze Sparty a Ronald Knot z Liberce.

Michal Kamaryt, ČTK

Liberec ale neskládal zbraně a ve 32. minutě byl blízko kontaktní trefě. Machovský totiž neudržel ránu Knota, do branky padající kouč ale na čáře stačil na poslední chvíli odpálit do bezpečí Němeček.

Hostům se ve třetí třetině nepodařilo průběh utkání zdramatizovat navzdory čtyřem přesilovým hrám. To Sparta svou jedinou zužitkovala a Buchtele v 58. minutě uzavřel na 3:0 pro Pražany.