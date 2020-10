To je komedie, vždyť to postrádá logiku! Vytočený Jandač se pustil do vlády a jejích opatření

Přivítal jste tedy většinové stanovisko klubů, že se extraliga nebude od pondělí na 14 dní přerušovat, i když se bude muset hrát bez diváků?

Jako aktéři hokeje; tedy hráči, trenéři a realizační týmy; jsme samozřejmě rádi, že můžeme hrát. Nechceme přerušovat soutěž, protože už jsme si to zažili na jaře, jak jsme byli paralyzovaní. Kdyby se to zase zastavilo, sport by dostal velkou zpátečku. Ale že na hokej nemůžou diváci, to je celkově špatně.

Jak dlouho by teoreticky šlo hrát před zavřenými tribunami?

Nějaký čas se bez diváků hrát dá, ale otázkou jsou finance. Ticketing chybí. Majitelé klubů, kteří to musejí nějaký způsobem ufinancovat, zaslouží velký obdiv. Hlavně o nich to bude. Jak dlouho to zvládnou, jak velkou budou mít trpělivost to financovat. Nebo jestli se k tomu postaví vláda a udělají se nějaké kompenzace za zavření stadionů? Nechci to moc rozebírat, ale po internetu kolují srandovní reakce na vládní omezení. Jednu jsem taky viděl a moc srandovní to teda nebylo.

O co šlo?

Byl tam výčet toho, co se může, co se nemůže. Tenhle nemůže tohle, tamto, tohle. To je normálně komedie! Moc nerozumím tomu, že v divadle se činohra může, ale veselohra už ne. A na hokeje, kde jsou zimáky velké, nemůže ani divák? Nevím. Je to trošku zvláštní. Každopádně pro byznys jako takový to neřeší ani omezení kulturních akcí na 500 diváků.

Vy osobně věříte, že po 14 dnech přijde nové opatření a fanoušci budou na stadiony opět vpuštěni?

Nevěřím! Myslím, že je to jen oddálení a potom zase budeme čekat na další opatření podle toho, jaký bude vývoj nebo jak se kdo vyspí. Když vidím ta (vládní) rozhodnutí... Nechci to v žádném případě zlehčovat (covid-19), protože vím, že si s tím není radno zahrávat. Mám na to ale svůj pohled.

Jaký?

Že je to celé takové vystrašené. Celá ta situace je taková podivná. Můj názor je, že jak se na jaře vypnula celá ekonomika, tak teď už (vláda) ví, že vypnout ji znovu celou by byl velký průšvih. Jenže opatření, která se dělají, mnohdy postrádají logiku. Nebo aspoň já ji tam někdy moc nevidím.