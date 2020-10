Gulaše čekání na gól neznervóznilo, vyhecoval jej kouč soupeře

"Byl to zápas nahoru dolů. Po první třetině to bylo 2:0, ale vstoupili jsme do něj špatně. Poslední dobou s tím máme problémy. Nedokážeme zachytit tempo a tlak soupeřů, vždycky se s tím trápíme. Snažíme se vymýšlet komplikované věci a pak z toho vznikají problémy vzadu," řekl Gulaš.

Ještě hůře ale hosté hráli ve druhé třetině, ve které náskok ztratili. "Sami jsme dostali Vítkovice do zápasu. Za stavu 4:3 si ale nemůžeme dovolit dostat gól v oslabení. Tohle jsou velké minely a musíme si to pohlídat. V prodloužení jsme sice sebrali druhý bod, ale s výkonem spokojeni být nemůžeme," řekl klíčový hráč Západočechů sebekriticky.

Plzeňský kapitán dokonce po vyrovnávací brance Vítkovic rozštípal hokejku. "Když jdete za stavu 4:3 na přesilovku a dostanete gól po hrubých chybách, na střídačce určitě nezůstanu klidný a bouchne to ve mně. Nepamatuji si, kdy to ve mně takhle bouchlo, ale teď to přišlo. Je to i signál týmu, že to tak nemá být. Šli jsme odehrát poslední dvě minuty, měli jsme přesilovku a vzápětí dostaneme gól. Tohle je pro nás neakceptovatelné," zdůraznil Gulaš.

Oddechl si ale, že konečně prolomil střeleckou smůlu. "Ale abych pravdu řekl, byl jsem absolutně v klidu. Je normální, že se v novinách rozebírají články a statistiky. Je to práce novinářů, ale největší motivací pro mě bylo, když jsem si před zápasem přečetl na vítkovických stránkách Mojmíra Trličíka, který řekl, že to furt není ono a že se mi nedaří. Na to jsem se chystal a jsem rád, že mě takto vyhecoval k zápasu, takže mu děkuju za to, že mě konečně nakopl," smál se Gulaš, poté co "ocenil" pomoc vítkovického kouče.

Informace na internetových webech soupeřů prý sleduje běžně. "Já si rád pročtu sestavu týmu, shodou okolností to na mě vyběhlo a řekl jsem si: 'Mojmíre, dneska to přijde'. Tohle je ale jen srandovní pošťouchnutí, protože Mojmíra znám dlouhá léta. Byl to můj trenér z dvacítek, uznávám ho," doplnil Guláš vážněji.

Zápas v ostravské aréně sledovalo tisíc diváků, povolené maximum. Od příštího týdne se nejméně 14 dní bude hrát bez fanoušků. "Na rovinu si můžeme říct, že je to problém. Bez fanoušků to nebaví nikoho. Mám rád, když jsou s námi diváci na stadionu, protože jsou opravdu šestým hráčem. Není to klišé, je to tak. Snažím se teď užít si každý zápas, který bude, protože to bude hodně rozkouskované. Většina týmů je v karanténě a pro nás to teď poběží tak, že máme každý týden jeden zápas, což není ideální. Mám rád, když se hraje v tempu," dodal Gulaš.