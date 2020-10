HOKEJ ONLINE: Vary dramatizují bitvu se Spartou, gól posvětilo video

Hráči Karlových Varů se vrací do zápasů po desetidenní karanténě. Zatím stihli odehrát dva zápasy, získali tři body a patří jim 9. místo v neúplné extraligové tabulce.

"My jsme šťastní, že už máme nejhorší za sebou a můžeme se vrátit k normálnímu fungování. Absence tréninku je znát, ale věřím, že do utkání půjdeme dobře nachystáni. Hráči mají neskutečnou chuť hrát, proto věřím, že na ledě nechají maximum. Spartě máme co vracet a všichni jsme připraveni ukončit černou šňůru, kterou s ní máme," věří v úspěch asistent trenéra Tomáš Mariška.

Sparťané jsou šestí, vybojovali šest bodů v pěti zápasech. Pražané dvakrát vyhráli a třikrát prohráli. Spartu čeká čtvrté venkovní utkání nové sezony a na ledě Energie se ji daří. Svěřenci trenérů Miloslava Hořavy a Josefa Jandače vyhráli posledních pět duelů na západě Čech.