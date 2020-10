Kometa už zná termíny tří dohrávek. Celé 11. kolo se kvůli možnému návratu diváků posunulo o den

V neděli od 17 hodin v dohrávce 3. kola přivítá nováčka z Českých Budějovic. O dva dny později pak v předehrávce 18. kola (původně 15. listopadu) vyzve Kometa od 19:30 Vítkovice. Ostravané měli v tento den odehrát zápas 10. kola proti Zlínu, kvůli karanténě Beranů ale musel být odložen.

Na pátek 16. října je naplánována dohrávka 6. kola Brno - Karlovy Vary (18:00), v neděli 18. října, nebo v pondělí 19. října pak svěřenci Libora Zábranského nastoupí poprvé venku, když se v dohrávce 2. kola představí v Litvínově.

Karlovy Vary, které dnes čeká dohrávka 3. kola se Spartou a v pátek nastoupí v rámci 8. kola na ledě Vítkovic, s nimiž si vyměnily pořadatelství, v úterý oznámily svůj program na následující týden.

Program hokejové Tipsport extraligy na tento týden: Úterý 6. října - dohrávka 3. kola: 17:10 HC Energie Karlovy Vary - HC Sparta Praha (ČT Sport) Pátek 9. října - 8. kolo: 17:30 HC Vítkovice Ridera - HC Energie Karlovy Vary 18:00 HC Kometa Brno - HC Škoda Plzeň (O2 TV Sport) Neděle 11. října - 9. kolo: 17:20 HC Verva Litvínov - HC Sparta Praha (ČT Sport) Neděle 11. října - dohrávka 3. kola: 17:00 HC Kometa Brno - Madeta Motor České Budějovice

Odloženo je naopak utkání 9. kola, které měla Energie odehrát ve Zlíně, stejně jako zápas 10. kola, ve kterém se měli Západočeši střetnout s Olomoucí. Namísto toho Karlovy Vary zamíří v pátek 16. října do Brna k dohrávce 6. kola.

O den se pak z neděle 18. října na pondělí 19. října přesunulo celé 11. kolo (duel. Do neděle 18. října má totiž platit dvoutýdenní omezení divácké účasti na sportovních akcích a kluby věří, že už prodlouženo nebude. Proto přesun celého kola na pondělí - kluby doufají, že by na stadiony už mohli fanoušci, byť třeba v omezeném množství.

Potvrzený je nově také termín předehrávky 14. kola Litvínov - Vítkovice (úterý 20. října) a zápasy Zlín - Brno (7. kolo), Mladá Boleslav - Olomouc (8. kolo), České Budějovice - Pardubice a Sparta - Třinec (oba 10. kolo) se budou hrát ve středu 21. října.

Utkání základní části, která kvůli karanténním opatřením nebudou odehrána v souladu s rozpisem, se musí uskutečnit do 40 dnů. Jinak budou považována za nesehraná a o výsledku rozhodne sportovně-technická komise svazu. Pokud některý z týmů nesehraje všechny zápasy, v konečné tabulce mu bude započítán průměrný bodový zisk. K postupu do play off však musí odehrát alespoň polovinu z 52 duelů.