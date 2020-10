Podivná rozhodnutí, nechápou přerušení extraligy trenéři Komety a Motoru

Když se po karanténě konečně mohli jako poslední tým zapojit do extraligy, už věděli, že je po úvodních dvou zápasech čeká další nucená pauza. Brněnští hokejisté si po páteční prohře 3:7 s Plzní spravili aspoň trochu náladu vítězstvím 4:3 po samostatných nájezdech nad nováčkem z Českých Budějovic, a teď jim nezbývá než čekat, jak dlouho potrvá vládní zákaz tuzemských sportovních akcí kvůli druhé vlně pandemie koronaviru.

„Když kluci odcházeli ve čtvrtek z tréninku a byli natěšení na první duel, dozvěděli se v kabině, že v neděli budou moct hrát zase na nějaký čas naposledy. To je šílené," ulevuje si brněnský asistent Kamil Pokorný, který příliš nevěří, že za čtrnáct dní bude extraliga pokračovat. Důvod si nechává pro sebe. „Kdybych ho řekl, musel bych být hodně sprostý. A to nechci. Bohužel tady dochází k řadě podivných rozhodnutí, která absolutně nechápu," dodal naštvaně.

Ani českobudějovický kouč Václav Prospal si nemyslí, že se nejvyšší hokejová soutěž za avizované dva týdny opět rozběhne. „Proč? Stačí se podívat, kdo ta veškerá rozhodnutí dělá. Ještě se dokážu smířit s tím, že se hrálo před prázdnými tribunami. Ale proč se přerušuje soutěž, v níž už budou stejně všechna mužstva promořená, to mi hlava nebere," říká rezolutně.

Mrzí ho, že jeho celek nedotáhl dobře rozehrané střetnutí v Brně do vítězného konce. „To se nám přihodilo po návratu mezi elitu už poněkolikáté. V závěru jsme si zase počínali až příliš bojácně. Musíme na tom zapracovat, abychom příště brali víc než jeden bod," plánuje Prospal.

Kometě vychytal premiérové dva body v nové sezoně brankář Lukáš Klimeš, který nahradil obvyklou jedničku Vejmelku, jenž nastoupil předtím proti Plzni. „Moc mě těší, že jsem zvládl penaltový rozstřel. Budějovické exekutory jsem s výjimkou Adama Rašky, který kdysi v Kometě působil, příliš neznal. Trochu jsem tudíž improvizoval a využil i rad našeho trenéra gólmanů. Zatímco za stavu 1:3 mně v bráně moc dobře nebylo, teď zažívám báječné pocity," svěřil se po utkání.

I Klimeše mrzí další extraligová přestávka. „Je to nepříjemná situace, avšak já asi nejsem ten pravý, kdo by ji měl hodnotit. Nejdřív mohlo přijít tisíc lidí, pak jsme se smířili se zápasy bez diváků a teď nesmíme hrát vůbec. To je hrozné," má jasno.

Extraligoví hokejisté se nebudou moct minimálně následující dva týdny ani připravovat na ledě. „Klukům jsme dali v pondělí volno a nějak vymyslíme, jak se s tím popasujeme," sdělil Pokorný. „U nás je to podobné," přitaká budějovický Prospal.