Smutný návrat. Bod je málo, lekli jsme se vítězství, mrzí brankáře Čiliaka prohra v Brně

Jaký byl návrat na brněnský led?

Docela smutný. Stejně jako doposud celý tento extraligový ročník. Utkání se hrálo před prázdnými tribunami, a tak jsem se nemohl pozdravit s fanoušky Komety. A taky mě mrzí, že jsme dvougólový náskok neudrželi a nepřipsali si tak první vítězství v sezoně.

Proč jste zápas nedotáhli do úspěšného konce?

Protože jsme se začali bát o výsledek. Poslední třetinu jsme měli odehrát úplně jinak. Zdálo se mi, že jsme se tak trochu lekli, že můžeme vyhrát. Místo toho, abychom se dál tlačili před brněnskou bránu, jsme se začali předčasně soustředit na defenzívu. A taky nám nešly přesilovky. Bod je pro nás vzhledem k průběhu střetnutí málo.

Brankář Českých Budějovic Marek Čiliak vyráží bruslí puk. Vlevo je Karel Plášek z Brna.

V rozstřelu vás překonali Schneider a Klepiš, kteří přišli do Brna až v létě, a vy už jste je tady nezažil. Byla to od Komety dobrá taktika, že na vás nasadila exekutory, které jste tak dobře neznal?

Asi jo, když Kometa vyhrála. Schneider mi dal gól i ze hry, vypadá to, že je to hodně šikovný střelec.

Co říkáte na to, že se extraliga teď kvůli vládnímu nařízení minimálně na dva týdny zastaví?

Je to hrozné, co se teď děje. Nikdo neví, co přijde zítra, jaká změna zase nastane. Člověk si nemůže pořádně nastavit na hokej hlavu. A netýká se to jen sportu, podobné trauma teď prožívá kdekdo.

Věříte, že se za čtrnáct dní extraliga znovu rozběhne?

Netuším. Myslím, že spíš ne. Právě ta šílená nejistota je pro všechny momentálně hrozná.

Rozumíte tomu, proč se teď hokej aspoň bez diváků nesmí hrát?

Nerozumím.

Vy jste už byl koronavirem nakažený?

Nikoli. Prožili jsme si už v Budějovicích dvě karantény a absolvoval jsem šest testů, avšak covid mě ještě nedostal. (úsměv).

Zleva Karel Plášek z Brna, brankář Českých Budějovic Marek Čiliak, Vojtěch Střondala z Brna a Pavel Pýcha z Českých Budějovic

Jak se vám líbí v novém působišti?

Moc. Škoda jen, že nemáme víc bodů. Po hokejové stránce je to tady tak trochu jako na houpačce. V klubu ale všechno funguje a České Budějovice jsou hezké město. S rodinou jsme tady šťastní.