Extraliga u ledu. Nastal čas čekaní a nejistoty

„Všichni víme, jaká situace aktuálně je. Není to omezení jen pro sport, je to omezení pro všechny. Musíme to respektovat. My ani hráči se na to samozřejmě netěšíme, připravit se na to asi nejde. Obavy z toho máme. Pevně ale věříme, že to bude maximálně těch čtrnáct dní a my pak naskočíme do tréninkového tempa, 30. října pak začne další kolo extraligy," věří v brzký restart Tomáš Mariška, asistent trenéra Karlových Varů.

Zápasy bez diváků, týmy v karanténě. Sparta odehrála sedm utkání, Třinec a Brno po dvou a plno odložených duelů. Taková je realita probíhající sezony. „Je těžké hrát bez diváků. Asi nejsem ten, který by měl situaci komentovat, ale nejdřív jsme si říkali, jak to bude vypadat, když budeme hrát před tisícovkou fanoušků. Pak jak to bude vypadat před prázdným hledištěm a no teď nebudeme hrát už vůbec," popsal sešup Lukáš Klimeš, brankář Komety Brno.

Podobným scénářem prošli sparťané, ti ale aspoň hráli. Ze sedmi zápasů získali dvanáct bodů a patří jim třetí místo. Nějakou dobu ještě bude, tabulka bude neměnná z důvodu zastavení nejvyšší soutěže.

„Zápasy šly poměrně rychle za sebou, ale my jsme za to jedině rádi. Karanténu si většina klubů odbyla už v srpnu. U nás bylo klíčové to, že jsme se brzy vrátili zpět do tréninku a mohli se postupně připravovat na další zápasy. Nyní z celého rytmu vypadneme, což není jednoduché, ale nedá se nic dělat. Zdraví nás všech je na prvním místě," snaží se vše pochopit kapitán Sparty Michal Řepík.

Tréninky pod širým nebem na suchu, omezené skupinky. Příprava, která je v říjnu absolutně výjimečná. Stejně jako je stav v České republice. „S kluky se snažím co nejvíce mluvit. Je to těžké pro všechny, hlavně psychicky, obzvlášť když tréninky nemůžou být na ledě. Myslím si, že by se pauza dala zvládnou, kdybychom mohli trénovat na ledě. V lepším případě budou hráči téměř měsíc bez ledu. To je pro organismus špatné, bohužel. O to víc je to větší problém na tu hlavu, ta dělá strašně moc. Řekl bych, že je to spíše psychická zátěž než fyzická," zhodnotil současný stav pro klubový web kondiční trenér mladoboleslavských Bruslařů Ondřej Ježek.

Čtyři utkání mají odehrané Pardubice, ani jednou nevyhrály za plný počet bodů, třikrát odešly bez bodu. Špatný start, teď přišla další rána, nehraje se vůbec. „Co na to můžu říct? Absolutně nerozumím, proč se nebude hrát! Když nám zakázali diváky, takže už nevím, kdo by se na stadionu mohl nakazit a jak by se to dále mohlo šířit. Nehledě na to, že téměř celá extraliga už byla promořená, takže z tohoto hlediska je to pro mě nepochopitelné! Není to otázka na mě, já s tím nic neudělám, tyhle kroky ale nechápu. Bohužel ti, kteří o tom rozhodují, tak je absolutně nezajímá, kdo ta nařízení nakonec odnese. Nejde jen o hokej, ale také o ostatní sporty," postěžoval si kapitán východočeského klubu Jakub Nakládal.

České Budějovice jsou nováčkem v nejvyšší soutěži. Pět zápasů, dva získané body, předposlední místo a nejvíce inkasovaných gólů.

„Kluci samozřejmě bedlivě sledují aktuální dění v zemi. Když to shrnu do jednoho slova, je to pro ně obrovská nejistota. Jako pro všechny. Sledují narůstající počet nakažených, baví se o tom a někdy je i na tréninku vidět, že do toho nejsou úplně stoprocentně ponoření. Bohužel teď nebudeme moct dělat, co nás baví. U hokeje je to ještě o to specifičtější, těžko ho něčím nahradíte. Nemůžete jen běhat dva týdny po lese a udržovat se v kondici. Bez ledu je to opravdu těžké," poznamenal pro klubové stránky Aleš Totter, asistent trenéra v Českých Budějovicích.