Třinec zvažuje tréninky v Polsku. Další týdny mimo led by pro nás byly devastující, vysvětluje Varaďa

Třinečtí hokejisté stihli odehrát dvě vítězná utkání na západě Čech (v Karlových Varech 5:2 a v Litvínově 6:3) a poté museli stejně jako většina extraligových týmů kvůli nákaze nemocí covid-19 do karantény. V sobotu se z ní vrátili, ledu si ale užili jen ve dvou víkendových trénincích. Nařízení vlády o nejméně čtrnáctidenním uzavření všech vnitřních sportovišť je donutilo přemýšlet, jak z téměř bezvýchodné situace ven.

„Zvažujeme tréninky v Polsku. Jednáme o tom. Byli jsme dva týdny v karanténě a kdybychom měli být další dva tři týdny mimo led, tak je to pro nás směrem k dalšímu průběhu rozběhnuté sezony devastující," vysvětluje trenér třineckých Ocelářů Václav Varaďa.

Extraligové kluby odeslaly dopis ministru zdravotnictví Romanu Prymulovi, ve kterém jej žádají o povolení tréninků na ledě a po 25. říjnu o souhlas se znovurozběhnutím soutěže.

„Tuhle iniciativu samozřejmě vnímáme, nicméně musíme jednat hned. Určité datum, kdy se zase začne hrát, neznáme, přesto se nějakým způsobem musíme připravovat. Musíme být co nejlépe nachystaní. Jít do zápasů bez tréninků nejde, to bychom hazardovali se zdravím hráčů," říká Varaďa.

„Proto řešíme, jakou formou trénovat. Jestli budeme někam dojíždět, nebo se budeme připravovat na suchu. Je spoustu týmů v pohraničních oblastech, které přemýšlejí o formě krátkodobého vycestování za účelem tréninku a my tuhle možnost taky zvažujeme," poukazuje trenér zatím posledních extraligových mistrů.

Třinci zbývá podle původního rozpisu odehrát ještě padesát utkání základní části. „Teď se upínáme k datumu 27. říjen, kdy máme naplánovanou dohrávku úvodního kola na ledě Komety Brno. S tímto utkáním musíme někam vměstnat už deset zápasů, pokud chceme dodržet původně naplánovaný počet dvaapadesáti utkání v základní části. Musím říct, že je to opravdu těžké. Jsem sám zvědavý, jestli dojde k nějaké úpravě hracího systému, rozpisu utkání," říká Varaďa.