Pokud by se sezona nestihla odehrát v plánovaném formátu, mělo by to fatální následky, varuje hradecký šéf

Po více než dvou týdnech se situace pomalu vrací do normálu. „Přibližně třetině hráčů už byla karanténa ukončena, ti začínají trénovat individuálně. Zbytek týmu by měl ukončit izolaci v závěru tohoto týdne," řekl pro klubový web lékař Jan Vícha.

Celý tým prošel testováním, následné příznaky nebyly u všech stejné. „Naštěstí nejde o nic dramatického. Pár hráčů mělo těžší průběh s dlouhodobějšími vyššími teplotami a celkovou schváceností a únavou, ale bez nutné hospitalizace. U většiny týmu je však průběh mírný – neprodělali všechny symptomy, pouze některé," dodal lékař.

Od příštího týdne je v plánu, že hráči začnou po skupinách trénovat. Důvodem je také současný nouzový stav, ve kterém může trénovat venku maximálně šest osob. Na led mohou hokejisté zapomenout. „Budeme chtít trénovat v takovém rozsahu, jaký nám bude umožněn skrze vládní nařízení," připomněl Aleš Kmoníček, generální manažer klubu.

Kondiční přípravu povede Michal Tvrdík s týmem. Hráči se postupně s končící izolací zapojují do tréninků, které mají momentálně individuální formu. „Hráči, kteří jsou v karanténě, jsou doma, odpočívají a netrénují. Ti, kterým byla už izolace ukončena, se připravují podle individuálních plánů, které jim byly zaslány. Od příštího týdne bychom mohli trénovat po skupinách, proto intenzivně hledáme a jednáme o venkovních možnostech, které by vyhovovaly nám i momentálním předpisům," potvrdil posun po dvou týdnech Tvrdík.

Přáním všech je návrat k zápasům, ideálně i s fanoušky v zádech. Toto je ale touha, které zbývá do splnění hodně času. Na říjen má Hradec odloženy čtyři zápasy. Zatím platí návrat 30. října proti Českým Budějovicím. Otázkou je, jestli tomu opravdu tak bude.

„Chtěli bychom hrát samozřejmě před diváky, protože jsou pro nás velice důležití. Doufáme, že se situace postupně uklidní a budou moci na stadiony. Pokud k tomuto pozitivnímu vývoji nedojde, jsme připraveni hrát i bez diváků. Hlavně nám jde o to, aby extraliga pokračovala a sezona proběhla regulérním způsobem. Pokud by došlo k dalšímu zákazu, tak by se sezona pravděpodobně nestihla odehrát v plánovaném formátu, a mělo by to fatální následky nejen pro letošní ročník," tuší Kmoníček.