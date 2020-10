Růžička je nejlepší trenér v extralize, říká hradecký šéf

Všechny kluby v Tipsport extralize improvizují s tréninky, nemohou využívat své stadiony. Do toho se občas zjeví koronavirus, který se táhne jako černá nit českým sportem už od jara. „Klukům skončila karanténa a my uděláme všechno pro to, aby byli připraveni. Není důvod, aby ve svých dobrých výkonech nepokračovali. Nemůžeme vyhrát každý zápas, ale v každém se můžeme poprat o výsledek a body," je optimistou Schön.

Střídačku hradeckých hokejistů má na povel Vladimír Růžička, trenér, který slavil úspěchy i s českou reprezentací. Se sázkou právě na tohoto kouče jsou v Hradci spokojení.

Spolumajitel hokejového klubu Mountfield HK Miroslav Schön.

Vlastimil Vacek, Právo

„Jsem o tom přesvědčen od samého začátku. Vláďa Růžička je nejlepší trenér v extralize. Do zápasu jde s plánem A, když nefunguje, má plán B. A když i ten selže, tak o druhé přestávce vymyslí plán C. Tohle jasně předvedl v zápase proti Bílým Tygrům. Vláďa má mou plnou a absolutní důvěru. A věřím, že i ty, kteří mu ještě dnes nedůvěřují, v průběhu sezóny přesvědčí o tom, že jeho angažmá v Hradci je správné," neskrývá spokojenost hradecký šéf, který je přesvědčen, že současný tým má charakter a srdce.

„Osobně si myslím, že takhle dobrou partu jsme ještě nikdy neměli. Máme tam hráče, kteří dokážou podřídit individuální prospěch zájmu kolektivu. Není tam žádný sobec, nenasyta, který by hleděl jen na svoje kanadské body a osobní výsledek. Kluci všechno podřizují zájmu týmu a jeho úspěchu," říká Schön, který má nyní také v mužstvu Filipa Hronka, který dal o sobě vědět v NHL. Velký hráč a také velká pojistka, taková je realita.

„Filip je rozdílový hráč a myslím, že na ledě baví nejen mě, ale i naše fanoušky. Nicméně si neumím představit, že když je Filip tady, může hrát, chce hrát a je naprosto nadšený, že bychom ho nechali sedět na tribuně. Neumím si představit, co by nám na to řekli hradečtí fanoušci. Na část pojistky se složila celá řada partnerů a my určitě najdeme peníze na to, aby tady Filip hrál, dokud to bude možné," přiznává prezident.

V současné chvíli mají hradečtí hokejisté odehraných pět zápasů, devět jich je odloženo. Pokud se nezmění situace v Česku okolo nemoci covid-19, může být i hůře.

„Na stole je nový rozpis extraligy, tak aby se odehrála plnohodnotná základní část. Naše stanovisko je dlouhodobě konstantní, konzultoval jsem ho samozřejmě i s našimi akcionáři a partnery – my chceme hrát, jakmile to bude možné. Jsme smířeni s tím, že začneme bez diváků, ale věřím, že aktuálně nepříznivá situace se zlomí, změní a diváci se nám budou postupně vracet do hlediště. My chceme hrát okamžitě, jakmile to epidemiologická situace dovolí," je odhodlaný Schön, který musí jako každý jiný manažer řešit také finanční zabezpečení klubu.

„Klub je finančně stabilní. Ano, dostáváme jednu ránu za druhou a samozřejmě to cítíme. Na druhou stranu jsem obzvlášť teď opravdu vděčný za to, že klub má dva skutečně silné akcionáře – Město Hradec Králové a Mountfield a.s. To jsou dva naprosto zásadní pilíře. Třetím pilířem, a touto cestou jim chci také poděkovat, jsou naši partneři. Až na malé výjimky zůstali klubu věrni a podporují ho i nadále," je spokojený Schön.