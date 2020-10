Další hokejová solidarita. V Budějovicích darovali plazmu

Po otestování krevních vzorků byli vybráni Martin Beránek, Vít Christov, Radek Prokeš a generální manažer Stanislav Bednařík. Jim testy ukázaly, že jsou vhodnými dárci plazmy.

Usedli do křesel a podstoupili čtyřicetiminutovou proceduru. „Není to nijak nepříjemné. Všichni v transfuzním centru Plasmafera se k nám chovali velmi mile, a tak nám to poměrně rychle uteklo. Jsme moc rádi, že jsme mohli alespoň touto formou pomoct," citoval server hcmotor.cz bezprostřední pocity po darování generálního manažera Bednaříka.

Před pár dny podobný proces poznali také sparťanští hokejisté. "Víme, že situace není v současné době zejména pro zdravotníky vůbec jednoduchá. Člověka to nic nestojí, plánujeme hned další den naskočit zpátky do tréninku," vyjádřil se útočník Roman Horák. „Rádi jsme pomohli a odcházeli s dobrým pocitem," přidal se na webu hcsparta.cz obránce Tomáš Dvořák. Stejnou cestou se vydali také hráči Zlína.

V Česku bylo k pondělní půlnoci téměř 163 tisíc lidí evidováno s nemocí covid-19, z toho 5613 bylo léčeno v nemocnicích.