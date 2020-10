Přiblížil se restart hokeje a fotbalu? Hnilička jde ve čtvrtek jednat na ministerstvo zdravotnictví

Původně mohlo být jasno už minulý pátek, jenže vyšehradská noční schůzka ministra zdravotnictví Romana Prymuly s předsedou poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslavem Faltýnkem do všeho hodila vidle. A tak se jednání o možném restartu tuzemské nejvyšší hokejové a fotbalové soutěže uložila ke spánku. Ve čtvrtek ale budou obnovena a obě ligy doufají, že dostanou zelenou k návratu do zápasové akce.

Právě na čtvrtek si totiž předseda Národní sportovní agentury (NSA) Milan Hnilička, který za fotbal i hokej u vlády oroduje, domluvil schůzku na ministerstvu zdravotnictví.

„Ve čtvrtek by se mělo na ministerstvu zdravotnictví uskutečnit jednání, které by mělo navázat na ta dřívější. I když samozřejmě nedokážu odhadnout výsledek, mělo by dojít k zásadnímu posunu ohledně spuštění nejvyšší fotbalové a hokejové ligy," prohlásil pro Sport.cz mluvčí NSA Jakub Večerka.

Podle zdroje Sport.cz jsou náznaky, že právě už ve čtvrtek může být blízko ke spuštění fotbalové ligy a hokejové extraligy. Nebo dokonce už rovnou dojde k odsouhlasení restartu obou soutěží. I když daný zdroj jedním dechem připouští možnou nelibost některých politiků, proč by měly v době zpřísňování vládních opatření dostat fotbal s hokejem výjimku. Byť by se zápasy pochopitelně hrály před prázdnými tribunami a za velmi přísných hygienických opatření.

„V rámci vyjednávání se velmi výrazně řeší, za jakých hygienických podmínek by se soutěže mohly spustit. Fotbal je má nastavené poměrně tvrdě již od startu sezony. Hráči byli pravidelně testováni třeba i několikrát týdně. Hokej to měl trošičku volnější a patrně by ho čekalo určité zpřísnění. Hokejisté by museli najet na pravidelnější režim testování," tvrdí Večerka.

NSA už dříve vyjednala výjimky o konání sportovních akcí v ČR třeba pro tenisový turnaj WTA v Ostravě, utkání českých fotbalových zástupců v Evropské lize, nebo pro Oktagon MMA.

„O těchto výjimkách mohla rozhodnout hlavní hygienička Jarmila Rážová, jenže v případě fotbalové a hokejové ligy jde o plošné opatření a rozhodnutí je proto na ministrovi zdravotnictví," vysvětluje Večerka.

Na čtvrteční schůzce se však nebude řešit jen tuzemská nejvyšší fotbalová a hokejová liga. Tématem budou i výjimky pro mistrovství Evropy v judu, které se má v Praze uskutečnit v listopadu, stejně jako zápasy kvalifikace o ME basketbalistek. Řešit se bude i hokejová dvacítka, kterou na přelomu roku čeká v Edmontonu MS. Tým trenéra Mlejnka se ale kvůli zákazu trénování v uzavřených prostorech nemá kde připravovat.

„Milan Hnilička o všech výjimkách, které dosud ještě nebyly uděleny, tvrdě vyjednává. Jsme v tuhle chvíli jediná země v basketbale a hokeji, která se zatím nemůže připravovat na takhle vrcholné mezinárodní akce," avizuje Večerka.