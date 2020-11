Hokejisté Komety pomohli v polní nemocnici s lůžky a už se těší na extraligu. Konečně se něco hnulo, kvituje kapitán

V úterním ránu museli vstávat hodně brzy, ale hokejistům Komety to nevadilo. Slíbené smontování lůžek v nově budované polní nemocnici na brněnském výstavišti šlo hráčům většinou od ruky, protože už věděli, že jim i dalším extraligovým klubům vláda povolila znovu trénovat ve svých halách a nedělí počínaje by měli opět nastupovat i k mistrovským duelům.

„Máme hned lepší náladu. Konečně se něco hnulo. Čekal jsem každý den, kdy budeme moct zpátky do práce. V pondělí večer to přišlo, a snad už se na tom nic nezmění," kvituje s povděkem rozhodnutí kabinetu kapitán Komety Martin Zaťovič, který si uvědomuje, že epidemiologická situace v Česku i v celé Evropě není pořád příliš dobrá.

„Všude jinde ale profesionální sport pokračuje bez přerušení. Jen u nás se zastavil. Byl skoro úplně ochromený. Už mě přepadaly docela černé myšlenky. Přemýšlel jsem, že odejdu do zahraničí. Vždyť mně je třicet pět, a já se chci hokejem ještě nějaký čas živit. Naštěstí se to vyřešilo. Ale v chaosu, který v Česku teď kvůli neustále se měnícím vládním nařízením panuje, si nejsem vůbec jistý, že už v sezoně k žádné nucené pauze nedojde," přemítá brněnský lídr.

S asistentem trenéra Kamilem Pokorným dali dohromady čtyři postele. A ze všech dvojic nejrychleji. „Užili jsme si to. Byli jsme za MasterChefy. Ruce vyletěly nahoru," směje se Zaťovič, který rozhodně nebere pomoc pro polní nemocnici jako nutné zlo. „Vždyť nikdo nevíme, kdo z nás tady může skončit," okamžitě zvážní. „Podobné práce mně problém nedělají, jsem docela manuálně zručný. I doma si skoro všechno udělám sám," prozradil.

Snad na výstavišti nebude nikdo ležet

Jeho parťák z elitní útočné formace Petr Holík na tom tak dobře není. „Nedávno jsme si koupili domů skříň a já jsem na její složení neměl absolutně nervy. Pustil jsem se do toho, avšak konečnou podobu jí nakonec musela dát přítelkyně. Složit postele bylo ovšem podstatně jednodušší. Bylo to vlastně o čtyřech šroubcích. S Kubou Valským jsme to zvládli, i když ne tak rychle jako Zaťa. Doufám, že jde jen o rezervu, a že na výstavišti nebude muset nikdo ležet. Snad se kapacity běžných nemocnic nenaplní natolik, aby sem museli být lidi převáženi," uvítal by.

Martin Zaťovič z Brna

Vlastimil Vacek, Právo

Také on má radost, že od středy se už budou moct všichni brněnští hokejisté znovu denně scházet v kabině a při společných trénincích na ledě. „Strašně se už těším na zápasy, kvůli nim přece hokej hrajeme. Potřebujeme ale aspoň pět dní přípravy na ledě, jinak by to mohlo být i nebezpečné. Musíme bohužel akceptovat, že do hlediště nesmějí diváci, ale snad si naši fanoušci nenechají ujít extraligová utkání u televize či počítače. Budeme se snažit přinést jim v nelehké době solidními výkony a výsledky trochu radosti. Jsem přesvědčený, že mnohým lidem teď sport aspoň na obrazovkách dost chybí," domnívá se Holík.