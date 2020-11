Hokejisté Varů souhlasili se snížením platů o 15 procent

"Chci hráčům poděkovat, jak zodpovědně k celé situaci přistoupili. Plně si uvědomují, že klub se opravdu nenachází v jednoduché situaci a musí za každou cenu udržet zdravý rozpočet a sezonu, která nás, doufejme, čeká, dohrát ve zdravém hospodaření," uvedl generální manažer a majitel klubu Karel Holoubek na webu Energie. Vedení bude o podobném kroku jednat také s trenéry mládeže.

Hráči Karlových Varů přistoupili na snížení platů už na jaře, kdy byla extraligová sezona v úvodu play off předčasně ukončena. Od dubna do srpna pobírali poloviční platy. Nyní je soutěž přerušena od poloviny října, znovu by se mohla začít hrát o víkendu.