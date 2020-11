Testování děsí extraligu. Sumy by šly do statisíců týdně

Už v sobotu by se po téměř čtyřtýdenní pauze znovu měla čtyřmi zápasy rozběhnout hokejová Tipsport extraliga. Zúčastněné kluby pochopitelně vítají, že dlouhá odmlka, během níž některé dokonce ani nemohly trénovat, je u konce, restart soutěže s sebou ovšem přináší spoustu otázek, na které zatím nejsou odpovědi. Tou nejzásadnější je způsob a četnost testování na covid-19 Za současně nastavených podmínek by totiž pro všechny týmy šlo o finančně mimořádně nákladnou položku.

„Byť jsme rádi, že můžeme trénovat a hrát, tak dnes řečené podmínky pro nás nejsou plně dostatečné, respektive je u nich spousta otazníků," řekl Sport.cz generální manažer hokejistů Hradce Králové a zároveň člen představenstva Asociace profesionálních klubů ledního hokeje (APK LH) Aleš Kmoníček.

Už zítra bude právě APK LH zasedat formou videokonference a zástupci klubů požádali ředitele extraligy Josefa Řezníčka, aby u hlavní hygieničky Jarmily Rážové a epidemiologů zkusil zjistit, za přesně jakých podmínek může být restart ligy uskutečněn.

Hlavním tématem je hlavně testování. V současnosti platí, že hráči a členové realizačních týmů všech profesionálních soutěží musejí mít před každým zápasem negativní PCR test. Podle šéfa Národní sportovní agentury Milana Hniličky ještě budou probíhat jednání s hlavní hygieničkou Rážovou a ministerstvem zdravotnictví. Ve hře je i možnost, že by třeba pro páteční a nedělní kola hokejových lig stačil jeden negativní test, jehož výsledky nebudou starší 72 hodin. O tom ale dosud rozhodnuto nebylo.

„Nevíme, jak bude vypadat testování a jak bude časté. Každopádně je jasné, že nechávat se testovat před každým zápasem podle mě nejsme schopni zvládnout finančně ani logisticky," varuje Kmoníček.

Jeden PCR test vyjde na 1700 korun. „Kdybychom měli nechat otestovat třeba třicet lidí, už jsme na padesáti tisících korunách za zápas. Při třech testech týdně by to dělalo 150 tisíc," počítá nahlas Kmoníček a to ještě při zmínce o třiceti osobách hodně podhodnocuje počet hráčů a členů realizačních týmů.

„V současné situaci, kdy šetříme každou korunu a nemáme téměř žádné příjmy, je důležité, jakým způsobem se budou testy platit. Nemyslím si, že je mnoho klubů, které budou chtít týdně vynakládat stotisícové částky za testování," soudí generální manažer královéhradeckého Mountfieldu.

Řešením by mohly být antigenní testy, které jsou oproti těm PCR mnohonásobně levnější a rychlejší. Podle ředitele extraligy Řezníčka by jeden vyšel na 120 až 200 korun. Současně jsou ale méně spolehlivé. Nejeví se jako pravděpodobné, že by hygienička Rážová povolila místo PCR testů ty antigenní.

Nejbližší program restartu extraligy: Sobota 7. listopadu 15:00 Třinec - Kometa Brno (14. kolo) 15:30 Litvínov - Plzeň (4. kolo) 17:00 České Budějovice - Karlovy Vary (4. kolo) 13:30 Sparta Praha - Pardubice (5. kolo, vyměněno pořadatelství) Pondělí 9. listopadu, 15. kolo 17:30 České Budějovice - Mladá Boleslav 17:30 Plzeň - Pardubice 17:30 Karlovy Vary - Třinec 17:30 Vítkovice - Hradec Králové 17:30 Zlín - Sparta Praha 18:00 Liberec - Olomouc 18:00 Kometa Brno - Litvínov

„Pořád ale věříme, že z toho vznikne něco pro nás přijatelnějšího než současné, zatím ještě nevyjasněné podmínky. Ty by pro nás byly velmi těžko splnitelné. Snad se nalezne konsenzus," přeje si Kmoníček.

„Samozřejmě chápu, že se musíme testovat, měla by se ale pro nás najít nějaká finanční podpora. Nevím odkud a nechci, aby to vyznělo, že po někom chceme peníze. Finance ale musíme sehnat. Ať už z dotačních zdrojů nebo sehnat partnera, který to zaplatí. Tuhle otázku si ale musíme co nejdříve zodpovědět," varuje Kmoníček, že kluby už se i tak nacházejí v mimořádně složité finanční situaci.