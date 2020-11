Potvrzeno, hokejová extraliga zažije v sobotu restart. U testování žádají kluby o výjimku

V sobotu se tak budou hrát duely Třinec - Brno, Litvínov - Plzeň, České Budějovice - Karlovy Vary a Sparta - Pardubice. V pondělí pak bude následovat 9. kolo kompletními sedmi zápasy.

Ohledně povinného testování se dnes APK LH dohodla na schválení žádosti o výjimku, která bude ještě dnes odeslána na Národní sportovní agenturu do rukou jejího šéfa Milana Hniličky, jenž by měl celou záležitost během čtvrtka nebo pátku projednat s hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou. Bez schválení výjimky kluby začít hrát nemohou.

Nejbližší program restartu extraligy: Sobota 7. listopadu 15:00 Třinec - Kometa Brno (14. kolo) 15:30 Litvínov - Plzeň (4. kolo) 17:00 České Budějovice - Karlovy Vary (4. kolo) 13:30 Sparta Praha - Pardubice (5. kolo, vyměněno pořadatelství) Pondělí 9. listopadu, 15. kolo 17:30 České Budějovice - Mladá Boleslav 17:30 Plzeň - Pardubice 17:30 Karlovy Vary - Třinec 17:30 Vítkovice - Hradec Králové 17:30 Zlín - Sparta Praha 18:00 Liberec - Olomouc 18:00 Kometa Brno - Litvínov

V současnosti stále platí, že hráči a členové realizačních týmů všech profesionálních soutěží musejí mít před každým zápasem negativní PCR test, který není starší 72 hodin. Jeden PCR test však vyjde na 1700 korun, a pokud by jej kluby měly absolvovat před každým duelem (tedy klidně i třikrát týdně), byly by to pro ně týdně statisícové položky.

"Jestli by to pro nás mělo být 50 tisíc za každé kolo a mělo by jich být víc v týdnu, tak pochopitelně to by bylo smrtící," prohlásil ve středu dopoledne šéf hokejové Plzně Martin Straka.

Řešením by mohly být antigenní testy, které jsou oproti těm PCR sice méně spolehlivé, za to jsou ale mnohonásobně levnější a rychlejší. Podle ředitele extraligy Řezníčka by jeden vyšel na 120 až 200 korun.

Právě antigenní testy by podle informací Sport.cz mj. měly být obsahem žádosti o výjimku směřovanou na hygieničku Rážovou. Je ovšem otázkou, jestli ta klubům vyhoví.