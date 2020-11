To, co se dělo, hraničilo s koncem sportu v Česku, tvrdí kapitán Komety Zaťovič. Přemýšlel o odchodu do ciziny

Ulevilo se vám, když jste se v pondělí v podvečer dozvěděl, že bude možné za přísných hygienických podmínek obnovit nejvyšší tuzemské soutěže v hlavních sportech?

Stoprocentně. Každý den jsem čekal, že konečně něco takového přijde. Vím, že jsou teď kolem nás mnohem důležitější věci, ale to, co se donedávna dělo, hraničilo s úplným koncem hokeje i dalších sportovních odvětví v Česku. Přitom všude jinde v Evropě běžel profesionální sport normálně dál.

Vážně jste uvažoval, že opustíte Kometu a odejdete do ciziny?

Když vás tady nenechají hrát zápasy ani trénovat na ledě v hale, tak se člověku honí hlavou různé myšlenky. Nebavilo mě už jen být doma a pořád čekat. Je mi pětatřicet let, a tak si uvědomuju, že už toho zase tolik před sebou v kariéře nemám. Je mi jasné, že Petrohrad bych už asi nepodepsal, ale v nějakém jiném zahraničním klubu bych ještě snad platný byl.

Kontaktoval jste někoho?

Nakonec ne. Zůstalo jen u úvah. Je moc dobře, že už se může hokej zase hrát i u nás.

Vadilo vám hodně, že bývalý ministr zdravotnictví Prymula v podstatě zařadil profesionální sport do kategorie volnočasových aktivit?

Tady zase tolik nejde o nás. Vnímám vážnost situace, jaká tady donedávna byla a pořád ještě je. Vím, že počty nakažených jsou stále vysoké. Ale vadí mi ta strašná informovanost. Někdo něco oznámí, a druhý den je zase všechno jinak. Různé věci se mění doslova z hodiny na hodinu. Netušíme, co bude zítra. Proto vzniká mezi lidmi panika a chaos, což je špatně. Nikdo neví, kolik si má schovat peněz, a zda nějaké dostane. Doba je složitá, avšak tohle by se stávat nemělo. Já jsem přesvědčený, že by politici měli nést za svoje nepravdivé výroky klidně i trestní zodpovědnost. Mám totiž pocit, že mnozí z našich politických představitelů se starají jen o svoje zájmy a to, co lidi trápí, je jim úplně jedno.

Jste optimista, že už vám vláda v této sezoně extraligu nezastaví?

Právě že ne. A znovu podotýkám, že nejde jen o nás sportovce. Těžko předpovědět, kdy nám zase něco nařídí nebo vezmou. Ale řešení nenabízí žádné.

Prý jste si vztek vyléval doma u boxerského pytle...

Občas jo. (úsměv). Byly to pokaždé takové zhruba třídenní etapy, kdy jsem si fakt říkal, jestli ta šílená situace někdy skončí. Ale nebyl jsem jen negativní. V kondici jsem se udržoval i jízdou na rotopedu nebo s činkami a taky jsem měl víc času než obvykle se věnovat rodině. Chodil jsem třeba s dětmi pouštět draka.

Distanční výuku jste taky zvládal?

Máme dcerku prvňačku. Učí se psát. Raději to nechávám na manželce. A v duchu si říkám, co z dnešních děcek, když nemohou do školy, vlastně bude.

Jen po třech dnech tréninku na ledě budete už v sobotu bojovat v Třinci znovu o extraligové body...

Uvidíme. Bude to docela složité na psychiku, všechny nás to bude bolet. Bylo by samozřejmě lepší mít trochu delší přípravu. Na druhou stranu je ale dobře, že se konečně zase může hrát. Vynasnažíme se připravit co nejlíp. Snad se nikdo v prvních utkáních nezraní, a postupně bychom se do toho měli dostat.

Útočník brněnské Komety Martin Zaťovič.

Vlastimil Vacek, Právo

Předpokládáte, že v úvodních kolech po extraligovém restartu budete k sobě s protihráči na ledě ohleduplnější?

To těžko. Půjde o body, a tak se nikdo nebude ptát, kolik toho kdo v pauze odtrénoval. Musíme se tudíž nachystat co nejlíp.

Co říkáte na to, že v zámořské OHL zakázali ve hře fyzický kontakt?

To je hodně zajímavé. To už pak ovšem není hokej, ale jiný sport. Těžko říct, kdo něco takového vymýšlí.

Nevadí vám, že extraliga nabere příští týden mimořádně rychlé tempo?

Ne. Ať se klidně valí zápasy rychle za sebou. Hlava nehlava. A je zbytečné, aby mužstva stála kvůli několika nakaženým. V Rusku často týmy KHL postrádají třeba i dvanáct hokejistů s covidem, ale hraje se furt.