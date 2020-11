Skvělá zpráva pro Vary. Opory ze zámoří zůstávají

Kufry v lázeňském městě nebalí. Hokejoví útočníci David Kaše i Jakub Lauko, kteří vzhledem k pozdějšímu startu nové sezony v zámoří vypomohli zkraje extraligové sezony Karlovým Varům, prodloužili s Energií smlouvy až do konce dubna příštího roku. Západočeský klub o tom v pátek informoval na svých oficiálních internetových stránkách.

Původní kontrakty vypršely oběma borcům právě dnes, ve Varech ovšem budou pokračovat i po restartu hokejové Tipsport extraligy.

„Situace v NHL je stále nejasná a start se pořád protahuje, tak jsme se s oběma hráči dohodli na prodloužení jejich smluv do konce sezony," uvedl pro klubový web trenér a sportovní manažer Energie Martin Pešout. „V případě, že budou povoláni do kempu, jejich působení v Karlových Varech skončí a oba hráči se přesunou do zámoří," doplnil.

💣 | Skvělé zprávy! David Kaše a Jakub Lauko prodloužili smlouvy do konce letošní sezony! 🖤 V Karlových Varech tak zůstanou až do doby, než se rozjedou kempy v NHL 🤝

— HC Energie K. Vary (@hokejkv) November 6, 2020

Oba mladíci vytvořili údernou elitní formaci s Jakubem Flekem. Třiadvacetiletý Kaše, jenž v loňské sezoně debutoval v NHL za Philadelphii, posbíral ve čtyřech duelech nejvyšší soutěže tři asistence. O tři roky mladší Lauko, jenž v minulém ročníku nastřádal na farmě Bostonu v Providence ve 22 utkáních pět gólů a čtyři nahrávky, zatím nebodoval.

„Jednání byla ze strany Bostonu a Philadelphie, agentů Hronka s Volkem i oběma hráči naprosto vstřícná a během dvou dnů jsme se domluvili," liboval si Pešout.