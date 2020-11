Výjimečný krok ze strany Liberce! Z dresů mizí bílý tygr

V těžkých časech koronavirové pandemie se odhodlali k výjimečnému kroku. Z dresů libereckých hokejistů se dočasně vytratí bílý tygr! Svěřenci trenéra Patrika Augusty vyrazí do extraligové porce zápasů po restartu soutěže bez tradičního symbolu, který je poznávací značkou podještědského klubu už dlouhých dvacet let. Severočeši o tom v pátek informovali v tiskové zprávě.

„Prostor Bílého Tygra uprostřed dresu nabídneme našim klíčovým partnerům, kteří drží celý extraligový hokej nad vodou. Vnímáme to jako formu respektu, propojenosti. Hruď a srdce mají k sobě blízko, a přesně takhle blízko my k našim partnerům máme. Doufáme, že se to našich partnerů dotkne a že s námi ve spojení zůstanou i nadále," řekl prezident klubu Petr Syrovátko.

Stejně jako ostatní týmy se i v Liberci chystají po měsíčním přerušení kvůli koronaviru znovu k extraligovým bitvám, které však proběhnou před prázdnými tribunami. „Kromě chybějícího zisku z ticketingu je výrazně omezeno také reklamní plnění pro partnery, jejichž propagace na kostce či dalších plochách v Home Credit Areně nemá bez diváků takový efekt jako při zaplněných ochozech. Přitom právě příjmy z reklamy jsou pro severočeský klub stěžejním zdrojem financí," uvedli Bílí Tygři i na svých oficiálních internetových stránkách.

Vedení klubu se proto odhodlalo k nečekanému kroku. Český šampion z roku 2016 a poslední držitel Prezidentského poháru pro vítěze základní části, kterou Liberečtí ovládli v nejvyšší soutěži celkem šestkrát, přivítá v pondělí na vlastním ledě Olomouc. Proti Hanákům i do následujících utkání tohoto ročníku vyrazí v dresech s logy svých největších partnerů namísto oblíbené šelmy. Na hrudi hráčů se vystřídá celkem 34 různých partnerů, ti úplně největší pak budou mít své místo na dresu ve více zápasech.

Letní posila hokejistů Liberce Dávid Gríger pózuje u loga klubu.

Bílí Tygři Liberec

Důvod je podle Syrovátka jednoduchý. „Je to otázka sportovního života a smrti. Přistoupili jsme k tomuto kroku z toho důvodu, abychom zachránili Tygra. Věřím, že ti, kterým na Tygrovi záleží, to pochopí," prohlásil.

Právě zachování klubu je v tuto chvíli nejvyšší prioritou celé organizace. A o to důležitější je pro všechny Bílé Tygry, s jakou podporou se mezi svými partnery a fanoušky setkávají. „Mám velkou úctu a respekt ke všem, kteří nám i v této těžké době pomáhají a zůstávají s námi. Rád bych jim tímto velmi poděkoval!" dodal Syrovátko.