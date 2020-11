Covid sebral Tomáši Marcinkovi chuť i čich. Na hokej mám ale chuť o to větší, říká

Hokejisté Třince odehráli z dosavadního extraligového programu vinou karantény a následného přerušení soutěže pouze dvě utkání. Útočník Tomáš Marcinko obě vynechal, aby mohl být u porodu své prvorozené dcerky Liny. Proti Kometě Brno (v sobotu od 19 hodin) jej proto čeká první zápas sezony. „Být u manželky zrovna v téhle chvíli a pomáhat jí byla pro mě jasná priorita. Hokej šel v tu chvíli stranou,“ svěřil se partner poslankyně slovenského parlamentu Vladimíry Marcinkové. „Byl to rozhodně nejsilnější životní zážitek. Těžko se to vysvětluje. Asi jen ten, kdo to zažil ví, o čem mluvím,“ vykládá 32letý rodák ze slovenského Popradu.

Po třech týdnech azylu v Polsku, jste se ve středu vrátili na led Werk Arény. Těšili jste se?

Bylo to skvělé, všichni jsme rádi, že se to znovu rozbíhá a že můžeme minimálně trénovat s výhledem na zápasy. Je to skvělý pocit. Můžeme dělat jednak to, co nás baví, ale také to, za co jsme placení. Hokej všichni milujeme, ale je to i naše práce, která nás živí, proto jsme rádi, že ji znovu budeme moct dělat.

Vypuklo v týmu nadšení, když jste se dozvěděli, že budete znovu moct hrát?

Jasné! Přestože ty indicie tu byly už pár dní a čekali jsme jen na oficiální stanovisko. Všichni, napříč celou ligou, jsme k tomu vzhlíželi a očekávali pozitivní zprávy, které díky bohu přišly.

První zápas vás čeká v sobotu proti Kometě Brno. Budete dostatečně nachystaní? Nehrozí větší riziko zranění?

Zvládneme to. Naše vedení, management i všichni ostatní v klubu dovedli skvělou práci a my mohli díky tomu trénovat na ledě těsně za hranicemi v Polsku. Ten kontakt s ledem je pro nás velké plus. Domácí prostředí Werk Arény je samozřejmě o něčem jiném, přesto jsme za to byli velmi rádi. Teď už jsme natěšení a nemůžeme se sobotního zápasu dočkat.

‼ Je to oficiální! Zítra v 19:00 se vracíme do @telhcz utkáním s @HCKometa . https://t.co/JLmoLQBwZc — HC Oceláři Třinec (@hcocelaricz) November 6, 2020

Byly tréninky v polském Těšíně plnohodnotné?

Byly, trénovali jsme stejně, jako bychom byli v Třinci. Jediné, co bylo trochu omezené, byly prvky regenerace či posilovna. Tréninky na ledě byly úplně stejné, jaké bychom absolvovali doma. V tom problém nebyl.

Zatímco Třinec trénoval na ledě, váš sobotní soupeř Kometa Brno na ledě od přerušení soutěže nebyl. Cítíte to jako velkou výhodu?

Pochopitelně je lepší, když jste mimo led co nejméně. Ale zda to bude výhoda, to se ukáže až na ledě. Vždy je to souboj dvou týmů. Kdo v daný okamžik podá lepší výkon, ten vyhraje. Nevím, jak na tom Brno bylo, zda měli nebo neměli kontakt s ledem, ale nás to ani moc nezajímá. My jsme se snažili svědomitě připravovat a využívat v rámci vládních opatření to, co se dalo. Soustředíme se sami na sebe a výsledek nám ukáže, zda to byla výhoda.

🎙 Velká úleva. Takto mluvil trenér Václav Varaďa po návratu na led WERK ARENY.

➡https://t.co/j2HFLNXhYu pic.twitter.com/TBQqTpjVfH — HC Oceláři Třinec (@hcocelaricz) November 5, 2020

Pro vás konkrétně bude sobotní zápas úplně první v sezoně. Jediné dva, které Třinec před karanténou stihl odehrát, jste vynechal. Těšíte se o to více?

Určitě ano. Zápasy v poháru jsem absolvoval, ale liga je liga a na tu se těším extrémně a o to více, že ještě žádný start v tomto ročníku na kontě nemám.

Úvod sezony jste vynechal, protože jste byl u porodu prvorozené dcerky Liny. Byl to dobrý důvod?

Být u manželky zrovna v téhle chvíli byla pro mě jasná priorita a hokej šel stranou. V klubu se ke mně zachovali skvěle. Vedení i trenéři mi vyšli vstříc a velmi si toho cením. Porod proběhl bez potíží, byl jsem za pár dní zpátky u týmu. Bohužel jsme pak šli rovnou do karantény.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Lina Marcinková ❤️ 22.9.2020 Příspěvek sdílený Vladimira Marcinkova (Ledecka) (@vladimira.marcinko),Zář 23, 2020 v 4:28 PDT Zdroj: Instagram Vladimíry Marcinkové (Ledecké)

Byl jste přímo u porodu?

Ano a byl to nejsilnější životní zážitek. Byl to úžasné, snažil jsem se pomoct čím se dalo, ale i tak jsem tam cítil skoro zbytečný. Věděl jsem, že manželce v tu chvíli opravdu dokáží pomoct jen lékař a sestřičky. Snažil jsem se být užitečný, nicméně to největší břemeno nesla manželka a zvládly to obě skvěle. Těžko se to vysvětluje, asi jen ten, kdo to zažil ví, o čem mluvím. Velmi se z malé radujeme. Dostali jsme do života největší dar, jaký jsme dostat mohli.

Jak jste prožíval to, že jste pak s manželkou ani dcerkou být nemohl, protože jste stejně jako většina týmu onemocněl covidem-19?

Chvíli po porodu jsem s nimi díky tomu, že tým byl na tripu, mohl být. Dva tři dny jsem byl s manželkou a dcerkou v nemocnici, což bylo fajn. Do Třince jsem se vrátil přesně ve chvíli, kdy se v týmu vyskytly první příznaky té nemoci. Nalepilo se to na nás a zůstali jsme v karanténě. Manželka byla na Slovensku, já v Třinci a nebylo příjemné sledovat první týdny malé jen přes video. Ale na druhou stranu je skvělé, že ty možnosti tady jsou.

Po jak dlouhé době jste se znovu setkali?

Asi po dvou třech týdnech, kdy mi skončila karanténa. Podstatné pro mě bylo, že to holky zvládly, že jsou obě zdravé. Do chvíle, kdy se extraliga nehrála, jsme měli volné víkendy, takže jsem je využíval k návštěvám.

Prošel jste nemocí covid-19. Jaký jste měl průběh?

Asi ten lehčí. Ale ztratil jsem jak čich, tak chuť. Čich se už pomalu vrací, ale chuť nemám po zhruba měsíci absolutně žádnou. Na druhou stranu jsem rád, že jsem nemusel ležet v nemocnici. Je spousta lidí, kteří neměli to štěstí, aby touhle nemocí prošli takto dobře. Takže si nemám až tak na co stěžovat.

Když to odlehčím, tak je jedno, co nyní jíte?

(smích). Ano, úplně. Ale snažím se ty chuťové buňky klamat zrakem a spoléhám na to, že když vidím, co jím, tak dávám mozku podněty, aby si vzpomněl. Jím vlastně pořád totéž, i když reálně to tak není. Zvláštní zkušenost, opravdu. Ale těším se, až se to vrátí do normálu.

Zápasy v extralize půjdou v rychlém sledu, jak těžké bude to zvládnout?

S tím se asi dalo počítat. Termínů ubylo a až sami uvidíme, jak to vlastně půjde. Připravení jsme myslím dobře, ale až ostré zápasy ukáží, jak na tom reálně jsme. Zápasů bude hodně, ale jsme profíci a musíme se s tím vyrovnat co nejlépe. Jsme velmi rádi, že se můžeme vrátit k zápasům a třeba i díky té zvýšené dávce pozitivních emocí budeme tu zvýšenou zátěž, která nás čeká, lépe zvládat. Máme to všichni v extralize téměř stejné. Někdo sice stihl odehrát o malinko více, ale pořád nás čeká velká porce zápasů, takže podmínky budou téměř stejné. Jsme profíci, měli bychom to zvládnout. Jsme v době, kdy nemá smysl se dívat hodně dopředu. Soustřeďme se na nejbližší týden dva, počítat dále dopředu nemá smysl.