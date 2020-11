Trenéři šermovali výzvami, v Liberci platila jen polovina gólů. Tohle jsem ještě nezažil, divil se Kváča

„Abych řekl pravdu, asi jsem ještě nezažil, aby se o gólu rozhodovalo za zápas třikrát u videa," přiznal gólman Severočechů Petr Kváča.

První branku sudí po zhlédnutí videa označili za neplatnou už v prostřední části ve 24. minutě. Tam nebylo o čem diskutovat. Jakub Navrátil poslal puk do branky jednoznačně vysokou holí. Ve třetí třetině už byly situace více hraniční. Trenéři se však přezkumu u videa nebáli. A na trenérské výzvy duel skončil vyrovnaně 1:1. Nejprve uspěl kouč Liberce Patrik Augusta, záhy i jeho olomoucký protějšek Zdeněk Moták.

Ale pěkně popořadě. Ve 46. minutě strhl vedení na stranu hostů Lukáš Kucsera v přesilové hře, jenže Patrik Augusta vsadil na „coach challenge". Vadilo mu postavení Rostislava Olesze před gólmanem Kváčou. „Jistý jsem si nebyl. Dostali jsme však dolů na střídačku přes sluchátko pokyn od videokouče, že je to hraniční situace a šli jsme do toho. Dík patří videokouči," vzkázal Augusta libereckému expertovi Aleši Vladykovi.

Hostující útočník kouskem výstroje zasahoval do brankoviště, což pravidla zakazují. Sudí dali Severočechům za pravdu. Gól kvůli bránění brankáři neplatil. „Pořádně jsem tu situaci ani neviděl, protože jsem hledal puk, který byl najednou v bráně. Měl jsem si počkat, ale risknul jsem to na jednu stranu. Trenéři tam však viděli nedovolené bránění a bylo to tak, rozhodčí ho po challenge neuznali. Asi to byl jeden z rozhodujících momentů zápasu. Trochu se mi ulevilo," přiznal Kváča.

Další klíčový a v podstatě totožný moment nastal hned po šesti minutách. Liberečtí se dostali do vedení po střele Tomáše Hanouska. Trenérskou výzvu tentokrát neváhali využít hosté. „Ze střídačky jsem si jistý nebyl, tam potřebujete informaci z ledu. Ale po obdržení informace jsme to zkusili a vyšlo to," pověděl Zdeněk Moták. Arbitři po přezkoumání situace zásah také ze stejného důvodu neuznali. Tady se provinil David Gríger, který těsně před gólem Branislava Konráda po souboji s Davidem Ostřížkem nepatrně zasáhnul.

Brankář Olomouce Branislav Konrád.

Radek Petrášek, ČTK

Tři minuty před koncem pak vyrovnaný boj rozsekl šťastným gólem Bulíř, jehož nahození od mantinelu propadlo Konrádovi výstrojí. „Hodně syrové utkání. Bylo vidět, že týmy minimálně měsíc nehrály zápas, bylo to hodně ubojovaný a rozkouskovaný, i kvůli výzvám. Vždy to vyšlo, že byla challenge, jedno střídání a komerční pauza. Nebylo to hezké utkání. Ale jsme rádi, že i s trochou štěstí se nám podařilo dát v závěru rozhodující branku," těšilo Augustu. Extraligový restart zvládli lépe Bílí Tygři a Olomouc porazili i podruhé v této sezoně.

„Jsme z výsledku zklamaní. Výkon byl velice sympatický, domácím jsme byli minimálně vyrovnaným soupeřem. Těžko soudit o zákroku Brani Konráda, ještě jsem neviděl záběr, ze kterého bych to viděl zpětně. Stalo se, chyby se stávají a hokej je hra chyb. Nicméně byla to chyba, která nás stála body. Musíme pokračovat dál, dostat se z toho," uzavřel Moták.