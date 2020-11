Hruška doléčil zranění a proti Hradci zapsal vítěznou trefu. Sladký návrat, liboval si

První zápas v sezoně, hned gól a vítězný. Šlo to lépe?

Z tohoto pohledu je to super. Opravdu sladký návrat. Snad to v těchto kolejích už pojede. Důležité bude a všichni si to moc přejeme, aby když už se extraliga rozběhla, aby ji už nic nenarušilo.

Jak jste puk dostal přes Mazance? Mezi tyčkou a ním nebylo moc místa.

Jak říká můj kamarád ve svém podcastu - klasickej vikejř. Krásně mě tam našel Poly (Vojtěch Polák) a byl to spíše takový pašerák, těžko říct, kudy to tam propadlo. Já jsem se snažil ten puk akorát dostat na bránu. Pak už to je o štěstí, zda je tam nějaká skulinka, nebo není.

Říkáte pašerák....

... spíše bych zůstal u toho vikejře.

Klasický vikýř byla spíše vyrovnávací střela Romana Poláka, který vymetl pravý roh branky jako zkušený útočník. Ocenil jste jeho umění?

To bylo podobné hodně, jeden jako druhý (smích).

Vyhráli jste o jeden gól, bylo složité udržet do té doby neporažený Hradec Králové na uzdě?

Je potřeba si říct, že přijel opravdu silný soupeř, který dobře doplnil a poskládal kádr. Mají v něm spoustu šikovných, rychlých kluků, takže ubránit výsledek o gól nebylo nic lehkého. Na druhou stranu si musíme ale taky říct, že jsme to odehráli dozadu hodně zodpovědně. Alespoň z ledu to tak vypadalo. Moc šancí jsme jim nedali, až na těch pět vteřin před koncem, kdy se nám kotouč prokutálel kolem tyčky. Tam při nás stálo trošku štěstí za to, jak jsme tu třetí třetinu a v podstatě celý zápas odehráli.

Brankář Hradce Marek Mazanec.

Jaroslav Ožana, ČTK

V brance byl dnes Daniel Dolejš, což je ve Vítkovicích podle vytížení druhý gólman. Bylo to i díky tomu dozadu zodpovědnější?

Vůbec ne. To se takhle nedá říct. On je možná papírově považovaný za dvojku, i když já to škatulkování moc nemám rád. Je to takové hodně nešťastné. Od té doby, co jsem ve Vítkovicích, tak když Ďolík nastoupil, tak jsme z větší části vyhrávali. Takže já nemám strach, když je v bráně. Beru to úplně stejně, jako by tam byl Mirek (Svoboda). Oba jsou to kvalitní gólmani. Je to super mít takové brankáře.

Za dva dny nastoupíte proti Hradci Králové znovu, tentokrát u nich (ve středu od 14:20 hodin). Bude to podobná bitva?

Podmínky jsou tak nastavené, jde to rychle po sobě. A myslím, že to vůbec není špatné. Možná by ale bylo lepší, kdybychom s nimi hráli znovu doma, abychom nemuseli cestovat. Oni by si tady zítra odtrénovali a nemuseli by se vracet domů. Protože to cestování, když se hraje každý druhý den, se na únavě strašně podepíše. To je možná to jediné, co bych na tom změnil. Když už se hraje obden, tak ubrat toho cestování. Jinak, to že hrajeme s nimi nevadí. Aspoň víme, co můžeme sebe navzájem čekat. Rozdáme si to ještě jednou.