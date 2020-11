Nejlepší bek Karjaly se vrátil do extraligy a byl nejvytíženějším hráčem týmu. Málem ale nehrál

Nejlepší obránce turnaje Karjala Filip Hronek se vrátil do Tipsport extraligy. Hradci Králové pomohl k jednomu gólu ve Vítkovicích, hosté přesto odjeli s porážkou 1:2. Realitou se stala první prohra Mountfieldu v letošní sezoně, na druhé straně bylo premiérové vítězství Vítkovic za tři body.

V Helsinkách byl Hronek vyhlášen direktoriátem turnaje nejlepším bekem Karjaly. Po neděním přeletu z Finska oblékl opět hradecký dres. Přesto nebylo jasné, jestli vůbec nastoupí. Za vše mohly testy na covid-19.

„Byly tam nějaké komplikace s tím, jestli stačí test na protilátky, nebo ne. Myslím, že to nebylo jenom u nás, že víc týmů s tím mělo problémy. Byl jsem tady, ale nepočítal jsem už moc s tím, že bych hrál. Říkali, že nemůžu hrát, když jsme přijeli. Nakonec někoho dohnali, kdo to má na starost, a naštěstí se to povolilo," popsal třiadvacetiletý bek peripetie pro klubový web mountfieldhk.cz.

Hronek patřil v reprezentaci ke klíčovým hráčům, podobnou roli má také v Hradci Králové. I v pondělí zde byl opět jedním z hlavních mužů, odehrál více než 22 minut, nikdo jiný z Hradce nezvládl více. „Jsem tu od toho, abych hrál a pomohl týmu," nedělá Hronek z minut haló.

Čeští hokejisté Hynek Zohorna, Filip Hronek a Andrej Nestrašil slaví gól proti Švédsku na turnaji Karjala.

Lehtikuva, Reuters

Žádné velké pauzy, kalendář je seskládaný, tak se hraje, předtím hráči téměř měsíc nemohli bojovat o body. Hronek odehrál v pěti dnech čtyři utkání. Tři za reprezentaci na Karjale, jedno v extralize.

„Cítil jsem se celkem slušně, první dvě třetiny to šlo, ale pak tu třetí už síly trochu docházely," přiznal obránce, který si se všemi hokejisty v následujících týdnech užijí zápasů dost a dost, aby nahradili nucenou pauzu. „Soutěž ob den? Je to fajn, aspoň se do toho rychleji dostaneme. Nehrálo se dlouho, prostě zítra odpočineme, uděláme dobrý, svižný, krátký trénink a připravíme se na středu," nedělá si Hronek velkou hlavu z nabitého programu.

Pondělní první ligová porážka je minulostí. Po pěti vítězstvích Lvi letos poprvé padli. „Vůbec jsme nedodržovali, co jsme chtěli hrát. Náš herní plán, který jsme měli nachystaný, tam první dvě třetiny vůbec nebyl, to byl asi problém. Určitě to musíme zlepšit a vrátit jim porážku," řekl po utkání Hronek, který oblékne dres ve středu opět proti Vítkovicím.