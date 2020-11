S jedním gólem jsme nemohli vyhrát, věděl olomoucký útočník Káňa

Proti úporně bránícímu soupeři jste to měli hodně těžké?

Je to tak. Špatně jsme do zápasu vstoupili a prakticky celý zápas jsme tahali za kratší konec. Všude jsme byli pozdě a museli dotahovat. Až v polovině jsme vyrovnali tempo. Nějaké šance jsme si vytvořili, ale jeden gól, to je špatně. Vyhrát jsme tak nemohli.

Příležitostí ke vstřelení gólů jste ale měli dost. V čem byl problém?

Nevím. Já jsem byl sám před gólmanem, Vilda Burian také, to se proměnit musí. Mohli jsme týmu pomoci, ale bohužel, to hodně mrzí. Myslím, že to bylo o důrazu. Možná to chtělo méně mířit a nějak to do brány prorvat. A také o sebevědomí.

Góly, které jste naopak obdrželi, byly s výjimkou posledního do prázdné brány, slepené. Souhlasíte s tím, nebo jste to vnímal jinak?

Ani nevím. Jak tady není kostka, kluci stojí, já za nimi sedím, a moc toho nevidím. Posoudit to budu moci až zpětně z videa. To se však stává. Ušmudlané trefy k hokeji patří. Já jsem dnes vstřelil také haluzáka. Oni jich prostě dali víc a jsou tedy šťastnější.

Chybělo vám hodně hráčů, dokonce pět útočníků ze základní sestavy. Bylo to znát?

Myslím, že v tom problém nebyl. Na přesilovky jsme se domluvili včera, stejně tak na některých jiných věcech. Zápasů teď bude hodně, takže přijde únava a sestava se stejně bude asi dost točit. Tak si na to už teď zvykáme.