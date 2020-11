Zadina otočil zápas s Libercem. Do kdy u Ocelářů vydrží? Čekám, co se stane v Americe po volbách, ale v Třinci jsem rád, řekl

„Hrajeme celých šedesát minut a snažíme se do zápasu dát všechno. Máme výborný gólmany i obranu a všechno nám šlape. Jsem za to rád a snad takhle budeme pokračovat dál," liboval si Zadina po triumfu nad Bílými Tygry.

Proti Severočechům v polovině zápasu vyrovnával ve dvojnásobné přesilové hře. A ve 44. minutě si připsal vítězný gól. „Náhoďák," usmál se Zadina. „Otočil jsem se a chtěl jsem puk dostat na branku. Kváčovi to propadlo a abych řekl pravdu, ani nevím jak. Jsem za to rád, dostali jsme se do vedení a asi to byl zlomový bod zápasu," pověděl šestý hráč draftu z roku 2018.

Po listopadovém restartu extraligy se trefil i ve svém třetím zápase za Třinec. Bilanci má skvostnou 4+1. Regulérní rozjezd extraligy kvůli zranění nestihl, ale hned po prvním zápase za Třinec s Brnem se blýskl gólem a asistencí. Na svém Twitteru pak slíbil, že bude ještě lepší. Na severu Čech předpověď naplnil. „Ale hlavně jsem tím myslel týmový výkon, protože chceme vyhrávat. To jsme splnili," culil se.

„Liberec je velmi kvalitní tým, bylo to hrozně těžký. První třetinu jsme se ještě nějak rozjížděli a ze hry jsme moc neměli. Bohužel jsme i jeden gól dostali. V kabině jsme si pak řekli, co máme zlepšit, vyříkali si to a hru jsme vyrovnali. Jsem rád, že jsme vyhráli," zopakoval.

Původně měl v Třinci působit jen do poloviny listopadu, kdy se měly v zámoří rozjet přípravné kempy na NHL. Štaci u Ocelářů si však téměř jistě protáhne. Na jak dlouho? „Abych pravdu řekl, tak nevím. Čekám, co se stane v Americe po volbách. Rád bych tady byl a pomohl týmu co nejvíc a pak se připojil k týmu v Americe, ale uvidíme. Jsem rád za to, že můžu být tady," vysvětlil Zadina.

A stejně tak jeho přínos kvituje i kouč Václav Varaďa. „Jsme samozřejmě rádi, že je nadále u nás. Poctivě trénuje, je připraven velmi dobře. Komunikujeme s týmem Detroit Red Wings, aby tady Filip pokračoval do té nejmožnější doby, aby se podílel na skvělém startu, který náš tým má," uzavřel kouč zatím neporaženého Třince.