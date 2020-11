Měl souhlas Chicaga, jenže hledal formu a musel být trpělivý. Chtělo to jen nějak vydržet, tvrdí Chalupa

V létě uzavřel možná nečekaně smlouvu s Blackhawks a od klubu NHL pak dostal poměrně rychle svolení působit před odloženým startem nadcházejícího ročníku NHL v dresu Mountfieldu. Jenže dlouho trvalo, než se dostal do hradecké sestavy.

„V září jsem se nepotkal s formou, pak jsem si taky musel nějak všechny ty věci srovnat v hlavě. Bylo to těžké, ale chtělo to jen nějak vydržet, trénoval jsem a konečně se mi povedlo dostat zase zpátky," líčil Chalupa.

Neuplynulo ani 48 hodin a hokejisté Mountfieldu a Vítkovice zase stáli v extralize proti sobě. Tentokrát na hradeckém ledě, kde domácí prahli po odvetě za pondělní porážku 1:2 z Ostravy, která byla pro východočeský celek vůbec první v sezoně. Pomsta mu vyšla, zvítězil 3:2 a Matěj Chalupa už byl na ledě u toho.

Bylo otázkou času, kdy otočíme skóre

„Soupeř dal z jediné šance v první třetině gól, ale my jsme nepanikařili, byli sebevědomější na puku a tlačili je, takže bylo jen otázkou času, kdy nám to tam padne a otočíme skóre," konstatoval útočník, který byl objevem nedohrané sezony.

Zleva Filip Pavlík z Hradce Králové a Nicolas Werbik z Vítkovic.

David Taneček, ČTK

Zářil také v Lize mistrů, kde jeho góly pomohly Hradci až do finále. Kouč Vladimír Růžička nyní zařadil Chalupu do sestavy se spoluhráči Lukášem Cingelem a Radkem Smoleňákem, na něž je zvyklý. „S klukama jsme takhle hráli celou minulou sezonu. Spolupráce ožila docela rychle. Snad jsem jim to moc nekazil, na holi jsem po perfektním pasu Cingela měl i gólovku, jenže jsem dřevák," mínil Chalupa.

Pohled na prázdné tribuny byl pro něj smutným návratem do dětských let, ale za vítězný návrat byl rád. „Dlouho jsem nehrál, ale postupem času jsem se do toho dostával. Čekal jsem na příležitost naskočit opravdu dlouho i kvůli té říjnové nucené pauze, takže jsem děsně rád, že můžu být zpátky v zápase a těším se už na pátek," tvrdil Chalupa.