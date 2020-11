Hokejový obránce Hájek z New York Rangers vypomůže dočasně v extralize Kometě Brno

Hokejový obránce Libor Hájek z New York Rangers vypomůže dočasně v extralize Kometě Brno. Hrát by měl už dnes doma proti Mladé Boleslavi. Dvaadvacetiletý bek byl v roce 2016 draftován týmem Tampa Bay Lightning, ale ta ho později vyměnila do New Yorku Rangers, kde odehrál své první zápasy v NHL. Celkově jich už nastřádal třiatřicet a dočkal se i premiérového gólu. Informace zveřejnily internetové stránky Komety.